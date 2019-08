Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 12 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 12 AGOSTO

SANREMO

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino: la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. Ritrovo in Piazza Colombo, sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423

16.30. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423

19.00. Per la rassegna ‘Sorsi di Note 2019’, musica live con la band ‘Fashion Show’. Piazza Eroi sanremesi, Statua Siro Carli

19.00. Per l’ultimo appuntamento 2019 della rassegna ‘Zazzarazzaz’, Mellophonium in Concert. Con il trombettista milanese Giancarlo Mariani accompagnato al piano del maestro Massimo Dal Prà, direttore d’orchestra, pianista. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari, ingresso libero

20.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Dj set, con la selezione musicale di Loris Semeria, per raffinate atmosfere lounge e chill out. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo + alle ore 21.00, Laboratorio Ludico Creativo. Solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

21.30. ‘Da 20 anni si Musical’: spettacolo di brani divertenti e spettacolari tratti dai più grandi musical nazionali e internazionali messo in scena dalla compagnia ‘Musical I Love You’. Piazza San Siro, ingresso gratuito

IMPERIA

21.00. ‘ObiettivoIO’: Migliora la tua Vita scoprendo la tua Mission personale’: serata di Coaching gratuita organizzata da On Coaching. Sede On Coaching in Via G. Amendola 28 (più info)

21.15. Per 'Viviamo la Spiaggia', spettacolo teatrale di Eugenio Ripepi con Simone Mazzone e con la partecipazione della Camerata Musicale Ligure. Spiaggia libera di Borgo Prino, fino al 14 agosto

VENTIMIGLIA



21.00. ‘Concerto d’estate’ della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ diretta artisticamente dalla Prof.ssa Diandra Di Franco (brani classici, originali per Banda, colonne sonore, arrangiamenti di musica leggera, jazz e rock). Terrazza del Forte dell’Annunziata, ingresso gratuito

VALLECROSIA



19.00-02.00. 'Notte Blu': musica, divertimento, shopping, attrazioni e degustazione di tantissime birre artigianali + alle h 23, Spettacolo Piromusicale + musica dal vivo dei Blue Velvet Sound, Play Race, Strangevocals, Feeling Good + Mercatino dell’Hobbystica + Gonfiabili. Lungomare cittadino



21.00. Concerto della ‘Family Band Gospel Choir’ con la straordinaria partecipazione del Maestro Alessandro Pozzetto, Direttore dell’Italian Gospel Choir. A seguire fuochi artificiali. Lungomare cittadino

BORDIGHERA



20.30. Partenza della XXIX edizione della Marcia in notturna non competitiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Bordighera e XV Trofeo Memorial Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti. Al termine rinfresco e premiazione. Raduno ore 19.30 davanti al Chiosco della Musica (Lungomare Argentina), iscrizioni prima della partenza, info 0184 261639

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Torneo di Bridge nel’ambito del 50° anniversario del sodalizio dell'Associazione Bridge Bordighera (15 euro). Sede dell'Associazione in Via Stoppani 15, info 0184 261639

OSPEDALETTI



21.30. ‘Magie per uomini tristi’: spettacolo teatrale con il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

21.00. Serata educazione cinofila a cura degli ‘Amici dell’Orma’. Ex mercato coperto di Taggia, Via Lungo Argentina 2, partecipazione gratuita

21.30. Discoteca sotto le stelle con Dj Prince e Abramo Sax: musica dance ’70 ’80. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



21.15. Per la 5a edizione della rassegna letteraria ‘Sale in Zucca’, Donatella Alfonso presenta il libro ‘Uccidete Guido Rossa: vita e morte dell'uomo che si oppose alle Br’ e il maresciallo dei carabinieri Antonio Brunetti presenta il libro ‘I 31 uomini del Generale’. Conversazioni con gli autori condotte dal giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

21.00. Lunedì bimbi: ‘Magic Night Sohw’ in Piazza B.Powell

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Marinella

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

22.30. Fuochi artificiali: spettacolo pirotecnico sul mare in zona Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

21.15. Per ‘La Musica che racconta’, concerto del ‘Carlo Aonzo Trio’ con presentazione del nuovo disco ‘Mandolitaly’. Ospite Fabio Rinaudo (cornamusa irlandese, cornamusa francese, flauti). Sagrato del Santuario Nostra Maria della Rovere

CERVO



18.30. Per ‘Semi d’Estate’, Mastro Geppetto: laboratorio giochi di legno per bambini. Bastione di Mezzodì

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

CIPRESSA

21.15. Per Volti e Suoni di Liguria, ‘Faber e la sua Genova’: spettacolo musicale Aldo Ascolese (voce e chitarra) e Domenico Berta (pianoforte) con riproposta dei brani del celebre cantautore genovese, di cui si ricordano i 20 anni dalla scomparsa. Chiesa fortezza di San Pietro a Lingueglietta

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PIGNA

19.00. Serata di stelle cadenti in collaborazione con l’osservatorio astronomico ‘G.D. Cassini’ di Perinaldo. Alle ore 19, cena con menu a € 25,00 a persona bevande escluse (1 primo + 1 secondo + 1 contorno + 1 dolce). Rifugio Allavena di Colle Melosa

ROCCHETTA NERVINA

19.00. ‘Festival delle Fiabe’ (17a edizione): spettacolo itinerante nel centro storico del paese, dal titolo ‘AlBorgo Transilvania’ ripetuto più volte nel corso della serata a partire dalle ore 20.05 + alle 19/22, ‘Magica cena delle fiabe’, fino al 13 agosto (per saperne di più cliccare questo link)

FRANCIA MENTON

21.30. Per il Festival de Musique de Menton, concerto di Renaud Capuçon (Violon) e David Fray (Piano). Parvis de la Basilique, Saint-Michel Archang (più info)



