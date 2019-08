Badalucco: incontro Carige-Comune, la banca conferma l'interesse di mantenere la filiale in paese

Non che vi fossero timori di chiusura ma, dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il Sindaco, Matteo Orengo, ed il direttore ‘Area Manager’ della Carige, Carlo Sambarino, ed il direttore della locale filiale, è arrivata la conferma che Badalucco potrà contare anche in futuro sulla presenza in paese della banca.

Nel corso dell’incontro si è parlato della volontà di mantenere tutto quello che è in essere visto che la Carige ha anche il servizio di tesoreria del Comune. “Perdere servizi in un paese così non è cosa bella – ha detto in merito il Sindaco Orengo - e invece, sapere che tutti gli attori coinvolti ritengono che su Badalucco si possa investire è importante. In un momento di incertezza nell’entroterra, sapere che ci sarà continuità ci da buone prospettive per il futuro”.