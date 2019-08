Ventimiglia: il 18 agosto, concerto dell'organista francese di fama internazionale Jean-Baptiste Robin

Domenica 18 agosto la Cattedrale di S. Maria Assunta di Ventimiglia ospiterà l’attesa esibizione del concertista francese di fama internazionale Jean-Baptiste Robin, organista titolare della Cappella Reale del Palazzo di Versailles. Il concerto si colloca nell’ambito del XXI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” che approda a Ventimiglia per la seconda volta consecutiva nella sua storia. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Fratelli Carrara” (2008) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. La manifestazione aderisce al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Piemonte e Valle d’Aosta. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune di Ventimiglia.