Sanremo: ‘Il mellophonium suona jazz!’, domani evento musicale alla sala del Club Tenco

Il prossimo 25 agosto ricorre il quarantesimo anniversario della morte di Stan Kenton, il celebre direttore d’orchestra jazz a cui è intitolato il Centro Studi Musicali di Sanremo. Per onorare tale ricorrenza, quale evento collaterale al Festival Zazzarazzaz, si terrà domani, lunedì 12 alle ore 19, un evento musicale dal titolo “Mellophonium in Concert”.



Presso la sala del Club Tenco dove si è appena chiusa la mostra antologica “Neanche tanto saltuario…. 20 anni di Mellophonium” sarà infatti possibile ascoltare il suono di questo inusitato strumento musicale da cui prende il nome la rivista di cultura musicale edita, a partire dal 1999, dal Centro Stan Kenton. Un intreccio di anniversari fornisce l’occasione per un breve concerto jazz con brani tratti dal repertorio del musicista californiano interpretati da un duo d’eccezione: il trombettista milanese Giancarlo Mariani suonerà appunto il Mellophonium Conn, annata 1967, con l’accompagnamento pianistico del maestro Massimo Dal Prà, direttore d’orchestra, pianista, arrangiatore ben noto sulle scene jazzistiche e sinfoniche della Riviera (e non solo). Ad introdurre e contestualizzare le musiche e lo strumento sarà il direttore artistico di Zazzarazzaz Freddy Colt, raccontando un po’ la figura di Kenton, un po’ lo strumento Mellophonium e un po’ le vicende dell’omonima rivista. L’ultimo numero, curato da Romano Lupi, sarà distribuito gratuitamente ai presenti. L’evento è ad ingresso libero.