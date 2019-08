San Bartolomeo al Mare: Letizia Cherubino, la vita quotidiana in un negozio questa sera alla Rovere

Terzo e ultimo appuntamento questa sera con Parole & Musica alla Rovere, un salotto in cui confrontarsi con autori, musicisti e ospiti, aprendo ogni volta un libro diverso (Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ore 21:30, ingresso libero). Musica e parole si animano abbracciando il pubblico in un momento di confronto leggero, ma non superficiale.

Dopo il primo appuntamento con Paolo Fittipaldi e il secondo con Carlo Cangiano, questa sera Damiana Biga, giornalista e blogger, introdurrà Letizia Cherubino, scrittrice e appassionata lettrice, la quale descriverà con battute pungenti tutti i retroscena della vita quotidiana in un negozio. Nasce così la pagina Facebook "Sei una commessa se", seguita da quasi 130.000 persone, e il libro che sotto lo stesso titolo raccoglie alcune delle situazioni più divertenti descritte sui social. Daniele Miraglia e Francesco Pignataro, i componenti del duo acustico The Frade, faranno da piacevole intermezzo con la loro musica pop e indie.