Riva Ligure, lunedì 12 agosto un nuovo appuntamento della rassegna Sale in Zucca con Donatella Alfonso e il Maresciallo Antonio Brunetti.

La rassegna “Sale in zucca”, promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem propone un doppio appuntamento per lunedì 12 agosto con Donatella Alfonso ed il libro” Uccidete Guido Rossa: vita e morte dell'uomo che si oppose alle Br” insieme al Maresciallo dei Carabinieri Antonio Brunetti, che presenterà il suo libro “I 31 uomini del Generale”.

Due episodi importanti e particolarmente significativi di un periodo caratterizzato dal terrorismo: la morte di Guido Rossa, operaio e sindacalista all'Italsider di Genova Cornigliano, assassinato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979 e la cattura dei brigatisti Renato Curcio e Alberto Franceschini ad opera dei carabinieri del generale Carlo Alberto dalla Chiesa,

Gli incontri rassegna Sale in Zucca per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, presentati dal giornalista Claudio Porchia proseguono con cadenza settimanale, ogni lunedì, e sempre alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

Questo il calendario degli incontri del mese di agosto:

lunedì 19 Roberto Centazzo: la commedia gialla e il Libretto rosso dei pensieri di Miao e “Oltrepassare” storie di frontiera di Arturo Viale. L’autore delle avventure della celebre Squadra Speciale Minestrina in Brodo, ci porta all’interno della commedia gialla e ci spiega che «Ogni essere umano ha bisogno di un gatto, ma ancora non lo sa.» pensiero di Miao Tse-tung. Santi, poeti, scrittori, pittori, cantanti, banditi, eroi, papi, ministri, tanti emigranti, naviganti, anarchici e rivoluzionari, una strega ed un prete spretato sono protagonisti dei racconti raccolti da un attento osservatore.

Lunedì 26 “Leonardo a tavola” conferenza di Barbara Ronchi della Rocca

L'icona del galateo racconterà gli ingredienti, i banchetti e le buone maniere ai tempi di Leonardo da vinci in occasione del 500 anniversario della sua morte. Il genio italiano ha espresso la sua modernità anche nell’ambito gastronomico come straordinario autore di ricette, ideatore di macchine per cucinare ed innovatore sceneggiatore di banchetti e cerimonie.