Bordighera: nella serata finale ‘d’Autore d’Amore’ 2019, pubblico straripante per Fabio Concato, Grazia Di Michele e Giulio Wilson (Foto e Video)

Si è conclusa nel migliore dei modi ieri sera 10 Agosto la 6 edizione della Rassegna ‘d’autore e d’Amore’ 2019. La pur notevole capienza dei Giardini Lowe è stata messa a dura prova dall’affluenza del numerosissimo pubblico intervenuto per assistere ai concerti di Fabio Concato, Grazie di Michele e Giulio Wilson.

"Un finale decisamente ad effetto - spiegano gli organizzatori - che va ad aggiungersi al grande successo delle serate precedenti. Anche in questa edizione 2019 l’associazione organizzatrice ha messo in campo un ‘delitto perfetto’. Il ‘delitto’ consiste semplicemente nel fatto che una piccola associazione Culturale-Musicale come ‘Aspettando Godot’ è riuscita a realizzare in questi anni una manifestazione di grande richiamo come la Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’, ormai entrata di diritto tra gli eventi più rilevanti del Ponente Ligure, seguitissima anche da moltissimi appassionati disseminati sul territorio italiano. Una Rassegna musicale portata avanti negli anni con estrema coerenza, senza mai discostarsi dal programma culturale perseguito dall’associazione ‘Aspettando Godot’ e, soprattutto, senza cedere mai alla tentazione di aprire la porta alla musica di facile consumo per attirare qualche spettatore in più.

Fabio Concato, reputato a pieno titolo tra i più grandi cantautori italiani, è ancora capace di riempire le piazze i teatri italiani. Il suo ritorno nel ponente ligure, fortemente voluto dall’associazione ‘Aspettando Godot’, è risultato particolarmente gradito al pubblico che si è riversato in massa nei Giardini Lowe di Bordighera. Concato ha ripagato ogni aspettativa, riproponendo buona parte delle bellissime canzoni che hanno contrassegnato la sua lunga carriera.

Non è stata da meno Grazia Di Michele, cantautrice storica di rara bravura. Il pubblico di Bordighera è rimasto affascinato dalle sue canzoni, dalle più recenti a quelle più antiche, tutte capaci di regalare emozioni al pubblico. In apertura di serata il talento di Giulio Wilson ha spianato la strada ad una serata finale tutta da incorniciare e ricordare.

Chiede così i battenti la 6 edizione della Rassegna d’Autore d’Amore, perfettamente in linea con le qualitative proposte artistiche delle edizioni precedenti. Una manifestazione in straordinaria crescita di consensi da parte di pubblico e critica. Lo staff dell’associazione ‘Aspettando Godot’ dà appuntamento a tutti per l’edizione 2020".







(foto e video a cura di Eugenio Conte)