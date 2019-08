Vallebona: scoperta piantagione di marijuana, fratelli finiscono nei guai

A Vallebona, la Polizia ha sequestrato quasi 400 piante di cannabis e 50 grammi di hashish e tratto in arresto un italiano ed indagato il fratello. Il blitz della polizia è avvenuto sabato con l’ausilio delle volanti e del reparto prevenzione crimine Liguria.



Le piante sono state estirpate e poste sotto sequestro penale. Il peso finale delle piante in sequestro è ingente e avrebbe potuto fruttare alcuni chilogrammi di marijuana, una quantità che, ceduta al dettaglio sul mercato del consumatore finale, avrebbe consentito un cospicuo introito stimato in migliaia di euro. Per un cinquantenne italiano, residente nella zona, con precedenti di Polizia a carico per reati inerenti agli stupefacenti, colto sul fatto, è scattato l’arresto e la successiva sottoposizione agli arresti domiciliari per il reato di coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.



L’uomo, preso alla sprovvista dagli agenti non ha potuto evitare anche il rinvenimento e il sequestro di oltre 50 grammi di hashish che aveva nascosto all’interno di una calza nel comodino della camera da letto. Nell’abitazione i poliziotti hanno trovato anche una bilancia di precisione e un centinaio di buste in plastica trasparente utilizzate per la preparazione delle dosi. Un’ulteriore azione investigativa ha consentito, contemporaneamente, di trovare in possesso di sei piante di marijuana il fratello dell’arrestato. Questi è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Imperia per lo stesso reato.