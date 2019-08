Sanremo: intervento d'urgenza su una tubatura, lunghe code tra corso Imperatrice e via Roma

Disagi per il traffico questa mattina a Sanremo a causa di un cantiere all'inizio di corso Imperatrice. E' stato necessario istituire il senso unico alternato per permettere le necessarie riparazioni su una tubatura del gas.



I lavori urgenti, atti a ripristinare la situazione di disagio patita in questi giorni da numerose famiglie matuziane, hanno avuto come conseguenza diretta la formazione di lunghe code di auto in entrambi i sensi di marcia.