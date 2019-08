Sanremo: doppio incidente questa sera, il primo in via Dante Alighieri e quindi in corso Orazio Raimondo (Foto)

Doppio incidente stradale in pochi minuti a Sanremo. Intorno alle 20 il primo sinistro ha visto un’auto in retromarcia nella zona di via Dante Alighieri, scontrarsi con uno scooter che stava procedendo in discesa. Lievi ferite per il centauro e incidente rilevato dalla Municipale.

Pochi minuti dopo un altro scontro tra scooter ed auto, questa volta in corso Orazio Raimondo, nella zona dello Zampillo. Anche in questo caso lievi ferite per il conducente del mezzo a due ruote. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine anche i Vigili del Fuoco.

In entrambi gli incidenti qualche problema per il traffico.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)