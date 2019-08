Sanremo: camper a fuoco sul lungomare dei 'Tre Ponti', intervento dei Vigili del Fuoco (Foto e Video)

Fiamme alte e tanta paura, pochi minuti fa ai ‘Tre Ponti’ di Sanremo, dove un camper ha preso fuoco per cause ancora in via d’accertamento, a ridosso delle spiagge.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Sanremo, Polizia, Municipale e Carabinieri. Secondo le prime informazioni sembra che il camper andato distrutto fosse parcheggiato da diverso tempo. Fortunatamente non si registrano feriti e le fiamme non hanno attaccato mezzi vicini.

Grande paura, ovviamente, tra i bagnanti che sono moltissimi quest'oggi sulle spiagge dei 'Tre Ponti'.