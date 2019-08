Sanremo: ok degli uffici al progetto per la ristrutturazione dei campi 'Grammatica' e Pian dei Cavalieri'

Dopo l’approvazione del mese di aprile da parte della Giunta di Sanremo è arrivato anche l’ok degli uffici al progetto per la sistemazione di due strutture sportive molto utilizzate dai giovani e dalle società sportive della zona.

Si tratta dei ‘campetti’ intitolati a Rino Grammatica, ovvero il campo da calcio sovrastante lo stadio ‘Comunale’ di Sanremo ed il campo di ‘Pian dei Cavalieri’, in strada Borgo Tinasso, molto utilizzato dai giovani e per diversi tornei amatoriali.

La spesa per i due interventi ammonta a circa 300 mila euro e, nello specifico circa 200mila euro saranno investiti per il ‘Rino Grammatica’ e circa 100mila per ‘Pian dei Cavalieri’. Il progetto è stato redatto dall’Ing. Riccardo Restani ed ora i lavori dovranno essere affidati.