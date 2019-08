Bordighera: Velo Ok inutilizzabile sull'aurelia, è coperto da un cartello e dalle auto

Non tutti i Velo Ok sono sempre attivi ma questo rilevatore a Bordighera è sicuramente poco utile. L'apparecchio è stato coperto da un cartello e persino dalle auto posteggiate. Chissà che chi di dovere decida di intervenire per ripristinare il cilindro arancione in una posizione che sia più utile.



Le foto sono state scattate da Tonino Bonomo