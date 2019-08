Sanremo: il cagnolino Charlie, proveniente dal sud Italia cerca una casetta

La storia di questo piccino rispecchia il classico abbandono estivo. Sicuramente nato e cresciuto in famiglia (lo vediamo dalle abitudini), quando il cucciolo è cresciuto il suo padrone si è stufato e lo ha semplicemente buttato in strada. Ha girato per dei giorni, chiedendo aiuto alle persone, intrufolandosi nei negozi, per cercare ciò che aveva prima. Mosse da pietà, alcune volontarie lo hanno accolto, almeno temporaneamente, in attesa di cercare un altra famiglia, questa volta x sempre. Portato dal veterinario, Charlie ha un età stimata attorno all'anno. Sano come un pesce e leishmaniosi negativo. È una taglia media contenuta, poiché pesa 14 kg. Chippato, vaccinato e sverminato. Charlie è dolcissimo. Non si può raccontare quanto amore ci stia dando questo cagnolino.

Charlie è un cane in stallo a Sanremo, proveniente da Caltanissetta.

Cerchiamo per lui una mamma ed un papà speciali; che lo riempiano di coccole e che gli facciano dimenticare il modo in cui è stato tradito.

Si affida con colloquio e controllo preaffido.

Per ulteriori info contattate Susy al 3483716591 o Barbara al 3479300575. In caso di mancata risposta mandate un whatsapp.

Progetto La Zampa Sul Cuore