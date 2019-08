Spettacoli, musica e sagre paesane: ecco le nostre proposte per questo fine settimana d'agosto

Quattro eventi di particolare interesse caratterizzano questo secondo fine settimana di agosto. Iniziamo da un appuntamento interamente dedicato ai più piccoli e giunto alla sua 17 edizione. Si tratta del Festival delle Fiabe, in programma a Rocchetta Nervina domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 agosto, dove vicoli e piazzette saranno l’irripetibile scenario dello spettacolo itinerante ‘AlBorgo Transilvania’. Lo spettacolo sarà proposto in diversi momenti nell’arco della serata, dalle 20 alle 23 circa, per gruppi di cento spettatori alla volta. Nelle sere del Festival sarà possibile gustare la ‘Magica cena delle fiabe’, dalle 19 alle 22 alla Proloco di Rocchetta Nervina (i dettagli a questo link)

Nel borgo di Apricale dal 5 agosto ha preso il via la trentesima edizione della rassegna ‘…E le stelle stanno a guardare’ con uno spettacolo dirompente, completamente diverso dal solito: ‘Orfeo Rave’. Un grande evento firmato da Teatro della Tosse e Balletto Civile: danza, prosa e musica, in un’unica potente narrazione che riempirà il paese con trovate scenografiche, giochi di luce e movimenti scenici. La rappresentazione sarà proposta ogni sera alle 21.15 fino al 17 agosto (più info)

Scendendo sulla costa, e più precisamente a San Bartolomeo al Mare, ci attende un’interessante iniziativa dedicata alla lettura: la seconda e terza serata di ‘Parole & Musica alla Rovere’ si svolgeranno infatti questa sera e domani sera sul Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere (ore 21.30, ingresso libero). Sabato l’appuntamento sarà con Carlo Cangiano, avvocato con la passione per il running, ed il suo libro ‘Al di là del muro (c'è speranza per tutti)’ in cui racconta la sua esperienza di maratoneta. Domenica terzo appuntamento con Letizia Cherubino, scrittrice e appassionata lettrice, descrive con battute pungenti tutti i retroscena della vita quotidiana in un negozio. Nasce così la pagina Facebook ‘Sei una commessa se’, seguita da quasi 130.000 persone, e il libro che sotto lo stesso titolo raccoglie alcune delle situazioni più divertenti descritte sui social.

‘Una serata mistica’ tra le Logge di Santa Chiara e l'Oratorio di San Pietro in località Parasio a Imperia è l'evento in programma questa sera, sabato 10 agosto, ideato dal maestro Settimio Benedusi. Quattro gli appuntamenti in programma partendo dalla cena in silenzio alle ore 20 nel loggiato di Santa Chiara. Un pasto dove sarà vietato parlare, per stimolare tutti gli altri sensi godendosi la favolosa vista sul mare. Alle 21 ci sarà invece il transito presso la terrazza della Chiesa di Santa Chiara grazie alla collaborazione con le suore di clausura per poi proseguire, presso l'Oratorio di San Pietro, alle 22 con il concerto dei pianisti internazionali Roberta Metro e Elvira Foti e alle 23 con la performance olfattiva di Filippo Sorcinelli che proporrà uno spettacolo basato sui profumi e gli odori accompagnato da suonate d'organo.

Spettacoli & Musica

Nella serata di sabato al Roof Garden Casinò di Sanremo sarà possibile assistere allo spettacolo di Daniele Amoroso con la sua Orchestra (info e prenotazioni 0184 595266)

Sempre a Sanremo alle ore 21.00, nell’ambito della 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, andrà in scena in Piazza San Siro (ingresso libero) lo spettacolo della Compagnia teatrale ‘I Viragalet’ di Cuneo dal titolo ‘Ёl Mago Angiolin, tant lader e poch ёndovin’.



E il jazz invece sarà il protagonista della Rassegna Musicale ‘Jazzin’, ‘1900-1928 Alle radici della musica: il Folk, il Bluegrass, New Orleans ed il Dixieland’ in programma al Forte di Santa Tecla della città dei fiori. Ad intrattenere il pubblico sabato sera sarà la Buddy Bolden Legacy Band formata da Alberto Malnati (contrabbasso e voce), Fabrizio Cattaneo (tromba), Luca Begonia (trombone) ed Egidio Colombo (banjo). Domenica invece si esibirà ‘Gianluca De Pasquale & Friends’, Trio formato dal Gianluca De Pasquale al Piano e Voce, Alberto Malnati al Contrabbasso e Ramon Rossi alla Batteria

Ventimiglia propone uno spettacolo tributo a Fabrizio De Andrè dal titolo ‘Creuza de Mà’ e interpretato da Antonio Carli. L’appuntamento alle ore 21.00 al Teatro Romano di Nervia. L’ingresso è libero.

Fabio Concato e Grazia Di Michele saranno i protagonisti dell’ultimo appuntamento della 6a edizione della Rassegna ‘d'Autore e d'Amore’ in programma ai Giardini Lowe di Bordighera.

‘Nel mezzo del casin di Nostra vita’ è il titolo dello spettacolo di cabaret messo in scena dall’attore e cabarettista Maurizio Lastrico che si svolgerà sabato sera in Piazza An Nasiriyah ad Ospedaletti.

Continua fino a fine agosto il 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Sabato sera ad esibirsi sulla piazza dei Corallini sarà Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in ‘Tandem’.

Due appuntamenti con al centro il balletto saranno proposti a Sanremo e a Bordighera nella giornata di domenica. Nella città dei fiori in Piazza San Siro la Compagnia Ariston Proballet di Sanremo si esibirà nello spettacolo di danza dal titolo ‘Le 4 Stagioni’ con musiche di Vivaldi e le coreografie di Marcello Algeri. Ai Giardini Lowe di Bordighera, l’Orchestra Sinfonica della città delle palme assieme alla Scuola di danza Il Cigno Nero proporranno un ‘Viaggio nel balletto’ sulle musiche di Massenet e Offenbach.

Concerti rock, blues e funky con i gruppi Thunderbirds e Lost in Blues animeranno domenica sera Piazza An Nasiriyah ad Ospedaletti, mentre in piazza Chierotti ad Arma di Taggia la ‘Blenda Blues Band Show’ propone un repertorio che spazia tra il Blues, il Funky ed il R&B.

Un altro spettacolo di musica e danza allieterà il paese di Borgomaro nella serata di sabato: ‘Fragilità... il tuo nome è donna’ con il Trio Ligues formato da Valeria Mela (Mezzosoprano), Davide Ravasio (Clarinetto, Clarinetto Basso, Sax Soprano, Sax Tenore, Cajon, Voce) e Gianni Martini (Fisarmonica e Pianoforte). Ballerini: Antonio Lanzo & Daria Majewska.

Ricordiamo che nelle notti fra il 10 e il 14 agosto si rinnova l’appuntamento annuale con le meteore Perseidi comunemente chiamate stelle cadenti o Lacrime di San Lorenzo. Allora tutti con il naso all’insù per gustare lo spettacolo ma sarà fondamentale trovare un cielo buio e con un’ampia visuale per poter massimizzare le possibilità di osservare le stelle cadenti e godere pienamente lo spettacolo. In questa occasione Villa Grock di Imperia, e il suo giardino in via Fanny Roncati Carli, sarà aperta al pubblico dalle 18 alle 23. È inoltre previsto un apericena a partire dalle 18.30 e un servizio di bus navetta da piazza Dante dalle ore 18.

Sagre



Talmente richieste e partecipate che si fa difficoltà ad elencarle tutte. Sono le Sagre paesane che richiamano sempre un folto pubblico. Ne proponiamo due che sono in corso di svolgimento a Riva Ligure e Diano Marina. Il cibo di strada è protagonista a Riva con ‘Streetfood Festival’, che animerà piazza Ughetto fino a domenica. All’interno del ‘villaggio’ i visitatori potranno gustare sia i classici che alcune specialità del cibo da strada italiano, oltre che alcune particolarità internazionali. Ad accompagnare il cibo la birra artigianale italiana ed estera. Le serate saranno animate ed allietate con musica dal vivo.

La 37a edizione della ‘Sagra del Mare’ è in corso sino a domenica sera a Villa Scarsella di Diano Marina. Sono proposte alcune specialità enogastronomiche a cura della locale sezione dell’Associazione Marinai d’Italia.

