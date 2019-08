Sanremo: alla Libreria–Galleria La Fenice, i dipindi del pittore olandese Willem Welters

Sono in esposizione alla Libreria–Galleria La Fenice, in piazza Muccioli 5 a Sanremo, numerosi dipinti di Willem Welters (Rotterdam 1881 – Sanremo 1972), il pittore olandese che, attratto dalla luce, dal clima e dall’arte d’Italia, si trasferì dapprima a Venezia, poi a Firenze, Roma, Napoli e Capri dove conobbe e frequentò il pittore Antonio Leto e dove soggiornò per numerosi anni.



"Suo figlio Guglielmo aveva già raggiunto una certa notorietà sia a Capri che sulla costa amalfitana, sotto la guida del professor Luigi Messanelli e sopratutto quella di suo padre. Nel 1934 Willem si trasferì con la famiglia a Roma, dove il figlio Guglielmo sperava di aprire una scuola di pittura, ma la salute cagionevole della moglie Costanza e il desiderio di ritrovare un ambiente marino lo portò prima a Rapallo e poi a Sanremo, che negli anni '30 era molto apprezzata dall'aristocrazia del tempo. Qui stabilì la sua residenza avendovi trovato l'ambiente, la luce e il paesaggio più consoni al suo sentire.

Willem, nei suoi dipinti, cattura la luce per esaltare e immobilizzare la bellezza del paesaggio e dare a chi guarda la sensazione di essere immerso nel mito. Guglielmo sa cogliere l'attimo in cui l'onda sta per infrangersi sugli scogli, trapassata dalla luce che ne esalta tutte le sfumature e le lucentezze di verde-blu. Tra i dipinti in esposizione vi sono vedute di Capri, della Riviera dei Fiori e del lago di Garda".

E' possibile visitare la mostra negli orari di apertura della libreria:

al mattino dalle ore 9 alle ore 12.30

al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19.