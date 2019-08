Sanremo: a Santa Tecla l'America a colori raccontata negli scatti della collezione FSA/OWI

Un'occasione importante per Sanremo, al Forte di Santa Tecla, dove da oggi è visitabile la mostra fotografica United Color of America. L'inaugurazione è avvenuta oggi pomeriggio alla presenza di Maurizio Garofalo, curatore di mostre e photoeditor.



L'esposizione, allestita dall'associazione culturale Spazivisivi, arriva per la prima volta in Italia mostrando scatti unici, interamente a colori, realizzati durante il periodo della grande depressione americana e nel successivo “New Deal”. 65 fotografie scelte tra oltre 1600, presenti nella collezione FSA/OWI della Biblioteca del Congresso Americano. United Color of America mette in mostra scatti di alcuni famosi fotografi, come: Lee Russell, Marion Walcott Post, John Vachon, John Collier Jr., Arthur Siegel, Arthur Rothstein, Howard Hollem, Jack Delano ed Alfred Palmer. Passeggiando tra le fotografie si può scoprire l'America nei volti e nei luoghi in uno dei periodi di maggior fermento.



L'occhio dei fotografi ha saputo cogliere l'anima più intima di questa nazione e porta il visitatore in un viaggio a ritroso nel tempo in attimi di vita privata, lavorativi e di comunità. Un'esposizione da non perdere che sarà operativa fino al 1° settembre con orario dalle 17 alle 22.