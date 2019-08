Riva Ligure: questa sera spettacolo pirotecnico, concerto della Rock Hit Party Band, Street Food e ruota panoramica

Questa sera a Riva Ligure una delle serate più attese dell’estate. In Piazza Ughetto avremo un vero e proprio concentrato di festa con il concerto della Rock Hit Party Band all’interno dello Street Food, la grande ruota panoramica e per terminare intorno alle 22.45 uno spettacolo pirotecnico. Sul lungo mare verrà istituita l’isola pedonale. Si segnalano per l’occasione la disponibilità di diversi parcheggi tra i quali gli sterrati via Villa Edvige, parcheggio zona Lidl, parcheggio campo sportivo parcheggio approdo nautico, parcheggio strada Casai e parcheggio via Pastonchi.