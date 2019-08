Musica, show cooking, sposi e a settembre anche la birra: un'offerta sempre più ricca dalla Cooperativa Macchia Verde di Salea d'Albenga

Da oltre mezzo secolo torna, puntuale, ogni anno: stiamo parlando di Sagralea, una 5 giorni all'insegna della degustazioni dei vini locali, delle conferenze, della cucina tradizionale ligure, degli show cooking e del divertimento.

Dal 13 al 18 agosto a Salea d'Albenga sarà possibile cenare presso gli stand gastronomici già dalle ore 19:00 e gustare tanti piatti tipici della cucina nostrana come la buridda, il condiglione, le trofie al pesto ligure, il coniglio, le acciughe del Mar Ligure fritte, affiancati da piatti elaborati come la polenta ubriaca realizzata dal grande chef di Gambero Rosso Max Mariola e le trofie nere alla Giorgione, altro volto noto della cucina. Saranno nel menù anche la torta Sagralea, le pesche al pigato; senza però tralasciare i grandi classici come spiedini, patatine fritte, pan fritto e i ravioli al ragù per accontentare tutti i gusti.

Abbiamo incontrato Enrico Bertolotto, che in questa VIDEOINTERVISTA annuncia in una carrellata generale gli appuntamenti di questa “Edizione numero 52” della Rassegna del Pigato nella frazione albenganese:

Commenta Bertolotto: “Salea da anni ormai non è solo Pigato, ma garantisce una vasta offerta di vini liguri, da Ponente a Levante. E non dimentichiamoci di un altro grande patrimonio: l’olio”.

In Sala Calleri invece si terranno conferenze e laboratori di degustazione del Vino Pigato e della Granaccia a cura di AIS e FISAR e la consegna del Premio “Salea e il Vino 2019”. Martedì 13 agosto dalle ore 21:00 ci sarà la infatti la consegn ufficiale a Marco Rezzano, presidente dell'Enoteca Regionale della Liguria. Molto interessante sarà anche il corso divulgativo dal titolo “La filiera dell’Olio di Oliva: qualità e genuinità degli oli extra vergini di oliva” a cura O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva) per sottolineare l'interessamento della manifestazione a tutti i prodotti del territorio e la volontà di valorizzarli.

Torneranno anche quest'anno gli show cooking tenuti da chef locali; 4 serate e 4 chef ( o meglio 5) che si sfideranno ai fornelli per preparare piatti originali e gustosi. Gli chef che si cimenteranno in questi spettacoli culinari saranno: Francesca Morro e Pasquale Cervo, Giorgia Venturini, Gabriella Caratti e Andrea Masala.

Non c’è dubbio sul fatto gli show cooking siano ormai da anni uno degli appuntamenti più attesi di Sagralea. Ce lo racconta in questa VIDEOINTERVISTA Monica Maurizio:

“Il coniglio alla ligure, la buridda, la polenta al tartufo sono sempre i nostri classici più amati; a essi si affiancano, quest’anno, le acciughe del nostro Mar Ligure. E poi non dimentichiamo la collaborazione con i ristoranti della zona: il MuMa di Borgio Verezzi, il Boschetto di Villanova, l’Agricamping Zafferano e la Locanda dell’asino di Alassio con piatti particolari per una ristorazione di élite”, ricorda Monica Maurizio.

Non mancherà l'intrattenimento musicale per gli amanti del ballo con ben 4 orchestre diverse ogni sera: ORCHESTRA ROBERTO POLISANO, ORCHESTRA MIKE E I SIMPATICI, ORCHESTRA GIORGIO VILLANI, ORCHESTRA ROSSELLA ORCHESTRA STEFANO FRIGERIO, ORCHESTRA SERENA GROUP. Come sempre ci saranno: la mostra mercato di prodotti e servizi ricca di stand ed espositori, la “Piazza del Vino” dove sarà possibile degustare e comprare le bottiglie di vino direttamente delle aziende vitivinicole (sul sito della rassegna www.sagralea.it potete scoprire tutte le aziende presenti) e lo stand “SALEA SPOSI” dedicato a tutti coloro che stanno pensando di sposarsi e vogliono avere consigli e informazioni per organizzare questo giorno speciale da professionisti del wedding planning.

Novità in arrivo a cura della Cooperativa MacchiaVerde, che motiva l'anticipazione della rassegna del vino Pigato, è il SALEA BEER FEST in programma dal 6 all'8 settembre dedicato agli amanti della birra. Saranno presenti 8 birrifici ( ALTAVIA, MALTUS FABER, BIRRA ELVO, BIRRIFICIO LARIANO, CANEDIGUERRA, BIRRIFICIO NADIR, PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINO, BIRRIFICIO ARTIGIANALE SAGRIN), 40 birre da degustare, musica live, dj set e cucina di strada.

Ebbene sì: Salea d’Albenga oltre a Sagralea è un ricco contenitore di appuntamenti, come Salea Beer Fest e Salea Sposi. Ce ne ne parla Claudio Tropeano in questa VIDEOINTERVISTA:

“Salea Sposi è stato scelto, studiato, pensato per chi vuole compiere il grande passo. Strutture con professionisti di lunga data del settore, dagli atelier, alle agenzie viaggi, i fotografi, i fiori, insomma: risposte per tutte le vostre domande”, commenta Tropeano, che continua: “A settembre arriva un evento dedicato al mondo della birra, un evento di grande qualità con birrifici d’eccellenza e oltre 40 tipi di birre. Il miglior birrificio del 2018 e il miglior birrificio emergente del 2019 saranno premiati da Unionbirrai. Può sembrare una cosa strana per noi che, in 52 anni, ci siamo occupati di vino. Partecipate e apprezzerete l’eccellente qualità dell’offerta”.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni di Sagralea sono disponibili sui canali social Facebook e Instagram (@sagralea) e sul sito www.sagralea.it. Hashtag ufficiale della 52^ edizione: #sagralea2019

PROGRAMMA DETTAGLIATO DI OGNI SERATA

Tutti i giorni apertura mostra mercato e stand gastronomici ore 19.00 – chiusura ore 24.00

MARTEDI' 13 AGOSTO 2019

h 21.00 presso Sala Calleri: consegna premio “Salea e il Vino 2019” al Sig. Marco Rezzano Presidente Enoteca Regionale della Liguria

h. 21.30 serata danzante con l’ orchestra Roberto Polisano

h 21.30 show cooking con gli Chef Pasquale e Francesca del ristorante Il MuMa di Borgio Verezzi (SV)

MERCOLEDI' 14 AGOSTO 2019

h. 21.30 serata danzante con l’orchestra Mike e i simpatici

h. 21.30 show cooking con la Chef Giorgia Venturini del ristorante Il Boschetto di Villanova d’Albenga (SV)

GIOVEDI' 15 AGOSTO 2019

h. 21.30 serata danzante con l’ orchestra Giorgio Villani

VENERDI' 16 AGOSTO 2019

h 21.30 presso la Sala “La filiera dell'Olio di Oliva: qualità e genuinità degli oli extra vergini di oliva” a cura di O.N.A.O.O

h 21.30 serata danzante con l’orchestra Rossella

SABATO 17 AGOSTO 2019

21.30 presso la Sala Calleri “Laboratorio di degustazione guidata di Pigato e Granaccia, il bianco della tradizione e l’emergente rosso della Riviera Ligure di Ponente” a cura di F.I.S.A.R.

H 21.30 serata danzante con l’ orchestra Stefano Frigerio

h 21.30 show cooking con l’ Agrichef Gabriella Caratti dell’Agricamping Lo Zafferano di Albenga (SV)

DOMENICA 18 AGOSTO 2019

h 21.30 presso la Sala Calleri “Laboratorio di degustazione sul Pigato, dalle origini alle nuove tendenze” a cura A.I.S.

h 21.30 serata danzante con l’orchestra Serena Group

h. 21.30 show cooking dello Chef Andrea Masala della Locanda dell’Asino di Alassio (SV)