Molini di Triora: alle 21 concerto con la Banda Pasquale Anfossi diretta da Vitaliano Gallo

Oggi, sabato 10 Agosto, alle 21, il maestro Vitaliano Gallo dirigerà la banda cittadina Pasquale Anfossi a Molini di Triora. Un momento importante per la comunità di questo borgo della valle Argentina che celebra anche il suo santo patrono, San Lorenzo.



Sarà proposto un programma variegato con composizioni di: K. J. Alford - Colonel Bogey; D. Shostakovitch - The Second Waltz; A. Mizzi - The King; G. Bizet - Carmen; P. Mascagni - Cavalleria Rusticana Intermezzo; L. Bernstein - West Side Story; M. Dalprà - El Cocorito Paso Doble; G. Gershwin - Summertime; E. John - The Lions King; J. Fucik - Florentiner Marsch. "Si tratta di un appuntamento ad ingresso libero" - ricordano gli organizzatori.