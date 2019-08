Imperia: domani sera, concerto del M° Diego Campagna in Piazza Parasio

Nuovo appuntamento musicale nell'estate imperiese. Domani sera, 11 agosto, la chitarra classica del Maestro Diego Campagna sarà protagonista di un suggestivo concerto in Piazza Parasio. L'evento, a ingresso libero, inizierà alle ore 21.30.

"Abbiamo voluto fortemente inserire questo appuntamento nel calendario degli eventi. Diego Campagna porta il nome di Imperia in giro per il mondo con i suoi tour ed era giusto prevedere una data in cui la città potesse riabbracciarlo. Sono sicuro che il concerto, che vedrà la partecipazione anche di altri importanti musicisti, sarà apprezzato dal pubblico. Il tutto nella splendida cornice di Piazza Parasio, che stiamo cercando di rendere sempre più animata e vissuta", commenta l'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.