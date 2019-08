Domenica prossima a Triora e a Molini, inaugurazione di due mostre fotografiche in bianco e nero

Digit Art In Foto, in collaborazione con i Comuni di Triora e di Molini di Triora, presenta due mostre fotografiche in bianco e nero. L’inaugurazione si terrà domenica prossima, 11 agosto 2019. Le mostre saranno aperte fino alla fine di settembre.

Il Palazzo Stella di Triora ospiterà ‘Gli anni del neorealismo’: uno spaccato dell'Italia del dopoguerra fotografata dai migliori fotografi italiani. Mauro Giacomelli, Fulvio Roiter, Gianni Berengo Gardin, Mario De Biasi, Piergiorgio Branzi, Stanislao Farri per citarne alcuni.

Alle ore 16.00, a Molini di Triora, è in programma l’apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’ che nel dicembre 2019 venne sottoposta alle norme di tutela previste dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria. Alle ore 17.00 è prevista l’naugurazione del restauro della sala espositiva ‘Nicolò Dolmetta’ e della mostra fotografica“La Valle Argentina negli anni ‘70 ’80” (Paesaggi, vita e mestieri) ‘

L’esposizione presenta 50 fotografie che documentano i paesaggi, i mestieri, la gente e gli ambienti che quarant'anni fa caratterizzavano la Valle Argentina. Gli scatti sono di Antonio Semiglia, Marco Zurla e Fulvio De Faveri. La presentazione ufficiale sarà a cura dell’Associazione di Promozione Sociale ‘Casa Balestra 13’- La mostra e la dimora saranno aperte al pubblico gratuitamente tutte le domeniche dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e infrasettimanali, su prenotazione per gruppi di almeno 6 persone, al numero 334 9324232.