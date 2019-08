Cipressa: il 23 agosto al via il 4° Festival delle birre artigianali “Birre Vive sotto la Torre Summer Edition”

Il 23-24-25 agosto ritorna a Cipressa l'atteso appuntamento dedicato alla birra artigianale ed al cibo tipico locale.

La dove ancora si sentono i profumi dei pini di mare, dove ha senso godersi la brezza marina e dove le persone sono genuine e schiette, BEERINBA, ripropone in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cipressa, la quarta edizione del Festival delle birre artigianali e del buon cibo. L'evento, si terrà in località Torre Gallinaro, sotto la Torre Saracena in una pineta con un panorama mozzafiato. Ormai la formula è consolidata e vede la presenza di 8 stand di birre artigianali con oltre 50 tipologie di birre e cucina tipica ligure a cura dei "localissimi" COMPAGNI DI BACCO, il tutto condito da tre serate di musica dal vivo e precisamente:

Venerdì 23 Agosto RECOVERED ROCK BAND

Sabato 24 Agosto ALESSANDRO SAPIOLO LIVE

Domenica 25 Agosto LA PREMIATA BANDA

Interessante partecipazione di HARLEY&FLOWER di San Remo

e H-DIC LIGURIA il sabato dalle ore 16

L'ingresso è gratuito.