Sanremo: rottura di una tubatura, interrotta erogazione del gas per numerose famiglie a la foce

Gravi disagi per attività e famiglie di zona Foce a Sanremo. Nella giornata odierna sono tantissime le persone che hanno segnalato problemi legati all’erogazione del gas. Sembra che alla base dell’accaduto vi sia la rottura di una tubazione, avvenuta accidentalmente durante dei lavori di scavo. Sul posto sono all’opera i tecnici di Italgas. Al momento non c’è una tempistica certa sul ripristino dell’erogazione. Il problema ha causato disagi in particolare a diversi locali che sono stati costretti a chiudere non potendo cucinare.