Sanremo: lite tra stranieri in un bar di via Martiri, intervento di soccorsi e Polizia

Mobilitazione di soccorsi e forze dell'ordine questo pomeriggio in via Martiri a Sanremo dove si è verificata una violenta lite tra due uomini di nazionalità romena. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia, il personale sanitario ed alcune ambulanze.



L'alterco si è consumato dapprima in strada per poi passare all'interno di un bar della via. I due coinvolti sarebbero passati rapidamente all'uso delle mani e poi uno dei due avrebbe ferito l'altro usando dei cocci di una bottiglia.



Il bilancio è di un ferito per fortuna non grave. L'individuo è attualmente sotto osservazione in Ospedale. Invece l'assalitore è tuttora ricercato dalla Polizia. L'aggressore si è rapidamente allontanato dal bar a fatto compiuto.



Le foto sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo