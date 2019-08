CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 10 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW – ore 17.00 - 19.15 - 21.45 – di David Leitch. Un film Da vedere 2019 con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Zuyang Sun – Azione/Avventura - "Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due…”

Voto della critica: ***

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- BRING THE SOUL: THE MOVIE – ore 17.30 - 21.30 – di Park Jun Soo – Documentario/Musicale - "Il giorno successivo al concerto finale del loro tour in Europa, su un tetto a Parigi, BTS racconta le proprie avventure vissute nelle città dove il gruppo si è esibito di fronte a migliaia di spettatori. Uno sguardo nel mondo di BTS lontano dal palco, con discussioni intime e spettacolari, esibizioni di concerti del tour e molto altro…”

Voto della critica: n.p.

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- MEN IN BLACK: INTERNATIONAL – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di F. Gary Gray - con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall, Rebecca Ferguson – Azione/Commedia/Fantascienza - "Gli Uomini in Nero hanno sempre protetto la Terra dalla feccia dell'universo. In questa nuova avventura, affrontano la loro più grande e più globale minaccia fino ad oggi: una talpa nell'organizzazione Men in Black…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 17.15 - 21.15 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- THE QUAKE - IL TERREMOTO DEL SECOLO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di John Andreas Andersen. Un film con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Kathrine Thorborg Johansen, Jonas Hoff Oftebro, Edith Haagenrud-Sande – Azione/Drammatico/Thriller - "Nel 1904 un terremoto di magnitudo 5,4 della scala Richter fece tremare Oslo. Il suo epicentro fu nella Oslo Rift, che attraversa direttamente la capitale norvegese. Ci sono terremoti registrati in corrispondenza della spaccatura ogni giorno e i geologi non possono essere sicuri, ma è presumibilmente ipotizzabile che si verificheranno grandi terremoti anche in futuro in quest'area. Cosa succederebbe se sene scatenasse uno di proporzioni enormi?…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DOLCISSIME – ore 17.00 - 19.15 – di Francesco Ghiaccio - con Giulia Barbuto, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, Licia Navarrini – Commedia/Drammatico - "Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridori della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l'ennesima presa in giro, un'inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un'impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso. Una storia tutta d'un fiato fino all'ultimo tuffo, sull'incredibile forza dell'amicizia oltre gli inciampi, gli imprevisti e qualsiasi diversità…”

Voto della critica: ***

- ISABELLE - L'ULTIMA EVOCAZIONE – ore 21.30 – di Robert Heydon - con Adam Brody, Amanda Crew, Zoë Belkin, Sheila McCarthy, Booth Savage, Michael Miranda – Horror/Psicologico - "Dopo essersi trasferiti nella casa ideale nel quartiere ideale del New England, una giovane coppia vuole realizzare il proprio sogno: metter su famiglia. Lentamente però questo sogno si infrange e i due cadono nella paranoia e dovranno cercare di sopravvivere a uno spettro che non vuole altro che le loro vite…”

Voto della critica: **

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- HOTEL ARTEMIS – ore 21.15 – di Drew Pearce. Un film con Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry – Azione/Drammatico/Fantascienza - "È il 2028 e in una Los Angeles sconvolta dalla rivolta rimane uno spazio sicuro - l'Hotel Artemis. Nascosto al piano attico si nasconde un ospedale segreto che serve a una benestante clientela della malavita. Assassini, pistoleri, ladri e gangster confidano in John Thomas, l'infermiera che gestisce il pronto soccorso all'avanguardia in grado di fornire un nuovo fegato con una stampante 3D o di iniettare un paziente con nanytes avanzati che guariscono dall'interno…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- EDISON - L'UOMO CHE ILLUMINO’ IL MONDO – ore 21.00 – di Alfonso Gomez-Rejon - con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon (II), Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Tom Holland – Biografico/Drammatico/Storico - "Thomas Edison, già famoso per aver ideato la lampadina, nel 1882 illuminò una zona di Manhattan grazie al suo sistema a corrente continua, con un effetto sorpresa che fece molto parlare, mentre George Westinghouse, in maniera meno teatrale, era impegnato nella realizzazione di un sistema basato sulla corrente alternata. Presto nacque una rivalità tra i due, la cosiddetta ‘Guerra delle correnti’, e lo scontro non fu solo tra due sistemi di corrente, ma tra due modi di intendere la scienza e l'imprenditoria, tra il carisma del geniale e scontroso Edison e il lavoro di squadra del più dimesso, compassato e metodico Westinghouse…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Voto della critica: ***

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it