Montalto-Carpasio: 50enne arrestato dai Carabinieri e portato in Ospedale

Un 50enne è stato tratto in arresto dai Carabinieri a Montalto Carpasio. L'uomo è stato fermato lo scorso 7 agosto per detenzione di arma da fuoco e ricettazione. I famigliari dell'uomo avevano chiesto l'intervento dei militari in quanto la persona si trovava in un grave stato di agitazione in una zona boschiva.

L'uomo non ha opposto resistenza ed è stato portato in una struttura sanitaria. L'operazione è stata coordinata dalla Centrale Operativa della Compagnia di Sanremo, che ha inviato sul posto militari della Stazione di Arma di Taggia, della Sezione Operativa del NORM di Sanremo e del Reparto Operativo di Imperia.

I Carabinieri si sono avvicinati ed hanno immobilizzato l’individuo che non ha opposto alcuna resistenza. La successiva perquisizione ha permesso di ritrovare, nelle adiacenze, una scatola metallica contenente una pistola Walther P.38, in calibro 9, con caricatore e quattro munizioni. L’arresto, nel pomeriggio di ieri, è stato convalidato.