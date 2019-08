Vallecrosia: progetto di volontariato pubblico, i ringraziamenti dell'assessore Fazzari

“Con piacere ringrazio tutti i volontari che si sono resi disponibili in ausilio ai componenti di questa amministrazione, nel progetto di volontariato pubblico mirato a piccoli interventi di manutenzione e di restauro, dell’arredo urbano per amore della nostra Vallecrosia"

L'assessore con delega alla sicurezza, protezione civile, all'ambiente e al Demanio del comune di Vallecrosia, Antonino Fazzari, interviene per esprimere alcuni ringraziamenti in merito al progetto volontariato di pubblica utilità attivato in città.

"In questo ultimo anno sono stati diversi gli interventi di volontariato, per citarne alcuni: pulizia delle spiagge dalle canne trasportate dal maltempo, pulizia delle spiagge dai rifiuti pericolosi per l’ambiente, plastica, vetro, ecc., restauro di una fontanella pubblica vandalizzata, ausilio nella manutenzione straordinaria del verde pubblico, taglio della vegetazione infestanti delle cunette su tutta la via provinciale che porta al centro storico, montaggio delle nuove docce solari sulle spiagge libere e in ultimo, il restauro delle tavole panche e panchina in legno, dove si riuniscono i nostri anziani sul lungo mare in prossimità della pizzeria Casablanca. In questi appuntamenti occasionali - prosegue l'assessore - ho potuto rilevare con piacere che, la cittadinanza, ha risposto positivamente e soprattutto, ha apprezzato molto vedere noi amministratori prestare il nostro tempo libero in volontariato e quindi, molto probabilmente ha risvegliato quello spirito di appartenenza attraverso una volontaria partecipazione alle nostre singole iniziative. Nei progetti futuri vorrei allargare questa utile iniziativa con la realizzazione di una associazione di volontariato per pubblica utilità ed un laboratorio attrezzato per piccoli lavori di manutenzione e allo stesso tempo, luogo di aggregazione per coloro che hanno piacere di concedere il loro tempo libero al bene comune.

Per concludere, ringrazio i commercianti e le aziende di Vallecrosia sempre disponibili, le associazioni La Mia Città, I Burdui Gente de Marina, i volontari privati e tutti i consiglieri che si sono resi disponibili con particolare apprezzamento al consigliere Denis Perrone sempre disponibile e sempre al mio fianco in tutte le iniziative di volontariato".