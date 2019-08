Bordighera: furbetti dell'immondizia attenzione, arrivano le telecamere vicino alle isole ecologiche automatizzate

Furbetti della differenziata attenzione. Il Comune di Bordighera sta per installare due impianti di videosorveglianza, nella zona dove sono stati sistemati altrettanti compattatori monopala fotovoltaici con modulo di conferimento informatizzato (le isole ecologiche automatiche dove vengono gettati i rifiuti differenziati) in piazzale Raoul Zaccari e dietro il mercato coperto di piazza Garibaldi.

Il Comune e la Polizia Municipale, infatti, hanno deciso di installare gli impianti per monitorare i compattatori ed hanno affidato la fornitura e l’installazione degli stessi ad una ditta genovese. Il costo è di quasi 9mila euro. Si tratta di un investimento però importante per evitare conferimenti sbagliati e, nel caso, colpire chi non getta con attenzione e rispetto per l’ambiente i rifiuti differenziati.