Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 10 e domenica 11 agosto in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 10 AGOSTO

SANREMO



9.00-19.00. Esposizione di dipinti di Willem e Guglielmo Welters (vedute di Capri, della Riviera dei Fiori e del lago di Garda). Libreria–Galleria La Fenice, piazza Muccioli 5 (h 9/12.30-15/19)



17.00. Per ‘Forte d'Estate’ a cura dell'Associazione Spazivisivi, inaugurazione mostra ‘UCA - United Colors of America’ per la prima volta in Italia con le stampe a colori del periodo della grande depressione americana e del New Deal. Forte di Santa Tecla, fino al 1 settembre

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice, anche domani

19.00. Serata danzante con l’Orchestra ‘Simona e gli Eclypse’ + Specialità della serata Porchetta. Frazione San Bartolomeo, ingresso libero

19.00. ‘Happy Hour con l'autore’: presentazione libro 'Storie di orti funerali e comunisti' di Renato Bergonzi. Intervista a cura di Ersilia Ferrante. Aperitivo al termine. Pìazzetta dei Ferri nel Centro storico 'La Pigna'



20.00. Sagra dei Calamari e Gamberi Fritti + balli con l'Orchestra Caravel. Servizio Bar con specialità gastronomiche. Ampio Parcheggio. Frazione Poggio

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre). Dalle ore 21, Glitter Tatoo, Truccabimbi, tatuaggi con areografo



20.30. Reunion dei Démodé, giovane band ponentina formata da Stefano e Matteo Cannizzaro, Marco e Adriano Gallo: un viaggio attraverso tutte le epoche della musica italiana. Club House della Canottieri Sanremo

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con il Suara acoustic trio: cover popolari con arrangiamenti inediti e coinvolgenti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. Spettacolo di Daniele Amoroso e la sua Orchestra (cena + spettacolo h 20.30 110 euro o bicchierata + spettacolo 40 euro ore 22.00), info e prenotazioni 0184 595266

21.00. Per la 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, spettacolo della Compagnia teatrale ‘I Viragalet’ di Cuneo dal titolo ‘Ёl Mago Angiolin, tant lader e poch ёndovin’. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. Per la Rassegna Musicale ‘Jazzin’, ‘1900-1928 Alle radici della musica: il Folk, il Bluegrass, New Orleans ed il Dixieland’: concerto della Buddy Bolden Legacy Band formata da Alberto Malnati (contrabbasso e voce), Fabrizio Cattaneo (tromba), Luca Begonia (trombone) ed Egidio Colombo (banjo). Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, anche domani

IMPERIA

16.00. Visite guidate a cura dell'Associazione di volontariato ‘Comitato Sottotina’ alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, Ingresso ad offerta, info 339 2077479



18.00. Escursione sul Monte Guardiabella, nell’entroterra di Imperia, a cura delle guide di Ponente Experience (10 euro a persona, bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni). Ritrovo presso il Bar Le Cave in via Nazionale, info 347 6006939

18.00-23.00. Per la Notte di San Lorenzo, apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli. Previsto un servizio di apericena a partire dalle 18.30. Servizio di bus navetta da piazza Dante dalle ore 18



20.00. 4a edizione di ‘Somos Todos Lucio’: serata in ricordo di Lucio Calzia a cura dell’Associazione Ippocedro con degustazioni e musica live dalla ‘Premiata Banda’. Borgo d’Oneglia (proventi della serata a favore della costruzione di un campo da calcio a Borgo d’Oneglia)

20.00. ‘Serata Mistica’: cena in silenzio con intervento musicale di Laura Valente (50 euro, loggiato di Santa Chiara h 20) + transito presso la terrazza della Chiesa di Santa Chiara per poi proseguire fino all'Oratorio di San Pietro (h 21) + concerto dei pianisti internazionali Roberta Metro e Elvira Foti (h 22) + performance olfattiva di Filippo Sorcinelli cion spettacolo basato sui profumi e gli odori accompagnato da suonate d'organo (h 23). Direttore artistico sarà Settimio Benedusi



21.00. ‘GiraParasio’: piacevole una passeggiata nella notte di San Lorenzo ascoltando la storia e le storie del borgo del Parasio. Al termine, una bevuta (facoltativa) in compagnia all'enoteca di Via Strafforello. Ritrovo davanti al Duomo di San Maurizio, info e prenotazioni 331 6992009

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



9.00. ‘Giornata del Bambino’: uscita in mare con i gozzi, imbarcazioni tipiche da pesca, nello specchio acqueo che va dal Circolo fino alla baia di Latte a circa 1,5 miglia dalla costa. A cura del Circolo Nautico Intemelio. Ritrovo presso la sede dell’Associazione in Passeggiata F. Cavallotti



17.30-24.00. ‘Circondata’: giornata di arti performative varie provenienti dalla strada: Writers, artisti circensi, ballerini, attori. Vie e i carugi della città vecchia (il programma a questo link)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 14’: lo scrittore Enzo Barnabà presente il libro ‘Il Passo della Morte. Storie e immagini di passaggio lungi la frontiera tra Italia e Francia’ + intermezzo musicale della violinista Brigitte Autret. Sede SOMS, via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero (più info)



19.00. Festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Lorenzo Martire, a cura del Comitato di Quartiere Maglicca Gallardi: Santa Messa e processione, accompagnata dalla Filarmonica Città di Ventimiglia lungo le vie del paese + al termine, incontro conviviale aperto a tutti i partecipanti. Frazione di San Lorenzo d'Appio



21.00. Live dei Blue Velvet Sound con repertorio anni 70/80 ricordando Pink Floyd, U2, Dire Straits, Gary Moore e tanto altro. Durante la serata birra e condiglione a volontà Black & White

21.00. Per ‘Agosto Romano’, ‘Creuza de Mà’: spettacolo tributo a Fabrizio De Andrè di Antinio Carli. Teatro Romano di Nervia, ingresso libero

21.00. Festival internazionale Artisti di Strada a cura del Comitato Pro Centro Storico. Centro storico



VALLECROSIA



21.00. Carnevale estivo: musica e divertimento per grandi e piccoli. Lungomare Marconi

BORDIGHERA



11.00. Apertura al pubblico di Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, Via Fontana Vecchia 5 nel Centro Storico, info 0184 265556

17.00-22.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. Per la Rassegna ‘d'Autore e d'Amore’ (ultimo appuntamento della 6a edizione), concerto di Fabio Concato + Grazia Di Michele. Opening Act: Giulio Wilson. Giardini Lowe (più info)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. ‘I pupazzi raccontano’: storie di tutti i tipi da tutte le parti del mondo raccontate con l’uso di pupazzi che danno vita ad uno spettacolo avvincente. Lungomare Argentina, Chiosco della Musica

21.00. ‘Arte, Moda e Poesia’: evento dedicato all'Associazione ‘Non Siamo Soli’ con le opere dell’artista Jenny DL + sfilata di moda della Damagis Boutique di Bordighera a cura di Simona Filippone + Maria Grazia Regis interpreta ‘Se Riesci’ di Rujard Kipling. Davanti all'Hotel Parigi, entrata libera, obbligatoria la prenotazione al 329 8938300

OSPEDALETTI



21.30. ‘Nel mezzo del casin di Nostra vita’: spettacolo di cabaret con l’attore Maurizio Lastrico (esilarante canzoniere del dantista di Zelig, Don Matteo, ecc.). Piazza An Nasiriyah

ARMA TAGGIA



17.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: Mercatino Artigianato Artistico nell’Ex mercato coperto a Taggia, via Lungo Argentina 2

21.00. ‘Solaria - Musiche dal Mondo’: esibizione di gruppi musicali etnici in quattro diverse postazioni sul lungomare

RIVA LIGURE



10.00. Street Food - Chef on the road: cibo da strada con animazione della ‘Rock Hit Band’ + spettacolo pirotecnico alla sera. Piazza Ughetto, fino all’11 agosto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Sonik Dj e Alan Caligiuri in SuperSonika Tour 2019. Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

14.30. Sagra per la Festa patronale al Campetto delle Feste

DIANO MARINA



10.00. Visita guidata al Museo: un viaggio dalla preistoria alla fine dell’Impero Romano. Palazzo del Parco

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

19.30. ‘Sagra del Mare’ (37a edizione): specialità enogastronomiche e serata danzante, a cura della locale sezione dell’Ass.ne Marinai d’Italia. Villa Scarsella, fino all’11 agosto

21.00. Concerto della band Pop Tools. Piazza San Giacomo in frazione Calderina

21.30. Concerto della Black Beat Band. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

19.00. Sagra dei Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, sino all’11 agosto

21.30. ‘Parole e Musica alla Rovere: seconda di tre serate dedicate alla lettura con protagonista della serata Carlo Cangiano, avvocato con la passione per il running, ed il suo libro ‘Al di là del muro (c'è speranza per tutti)’. Piazza Rovere (più info)

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.00. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello ‘Tandem’. Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)



BAJARDO



20.30. Serata danzante con la Combricola del Blasco presso il Parcheggio San Rocco

BORGOMARO



21.00. Per il 2° ‘Festivaldimaro’, ‘Fragilità... il tuo nome è donna’: spettacolo con il Trio Ligues formato da Valeria Mela (Mezzosoprano), Davide Ravasio (Clarinetto, Clarinetto Basso, Sax Soprano, Sax Tenore, Cajon, Voce) e Gianni Martini (Fisarmonica e Pianoforte). Ballerini: Antonio Lanzo & Daria Majewska. Piazza Felice Cascione

CAMPOROSSO

19.00. Rassegna musicale tribute band e street food a cura dell’associazione Pink Time. Palatenda e Arena Bigauda



CERIANA



20.00. Il Comitato festeggiamenti per Ceriana promuove la festa del volontariato, iniziativa di gastronomia e musica sorta per sostenere le associazioni solidali del borgo. Piazza Marconi

CIPRESSA

19.30. ‘Cena in Musica’: Cover Disco Dance con i Groove Machine. Torre Gallinaro



COSIO D'ARROSCIA



19.30. Serata musicale sotto le Stelle: paella e sangria + alle ore 21, concerto con il complesso ‘L’Oasi’. Piazza della Chiesa, info 345 5177753



DIANO CALDERINA



21.00. Musica live con la Pop Tools band con repertorio di musica pop. Sagrato della chiesa di San Giacomo in frazione Diano Calderina, ingresso libero (navetta gratuita con partenza alle ore 20.30 nella Piazza antistante la Chiesa Parrocchiale di Diano Marina e ritorno da Diano Calderina al termine dello spettacolo)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

20.00. Carnevale estivo: serata gastronomico danzante organizzata dalla Neo Pro Loco ‘Dusaigotti’. Piazza Garibaldi

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA



21.00. Nella Notte di San Lorenzo, concerto della banda Cittadina Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. Piazza della Chiesa, ingresso libero



PERINALDO



19.00. 'In festa con Cuba': cucina e cocktails del Caribe + Musica dal vivo in Piazza della Chiesa

SEBORGA



20.00-00.30. ‘Sagra delle Cozze’: Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘I Bamba’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese



TERZORIO



21.00. La compagnia ‘Riemughe surve’ di Montalto presenta la commedia dialettale ‘Vegnii ca vaa contu…’. Piazza del paese



VASIA



18.30. Presentazione libro ‘L’incredibile corsa, una storia vera diventata leggenda’ (Ephedis Monaco) di Mattia Losi, giornalista e responsabile dell’Area Management de Il Sole 24 Ore. A seguire rinfresco. Biblioteca di via Imperia 8, ingresso libero

FRANCIA

CANNES

14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (14a edizione): grande evento musicale sulla spiaggia del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica, fino all’11 agosto (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MONACO

20.30. Concerto di Enrique Iglesias alla Salle des Etoiles de Le Sporting Monte-Carlo (info)

21.30. Monaco Art en Ciel: spettacolo pirotecnico a cura dell’Ucraina. Porto di Monaco (info)

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto dell’Orchestra Il Pomo d’oro diretta da Zefira Valova (Violon). Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

DOMENICA 11 AGOSTO

SANREMO



8.00. ‘Pierin Pescatore’: Gara di pesca al Molo di Ponente del Porlo Vecchio

9.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato in Piazza Eroi sanremesi (lato ponente) e Piazza Muccioli



15.00. Speciale edizione del torneo del gioco da tavolo Warhammer Underworlds a cura dei ragazzi di Caruggi & Dragons. Bocciofila di San Martino

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice



18.30. Per la rassegna Venticinque note, lo showcase dei Marcondiro, progetto artistico ideato e prodotto da Marco Borrelli, sperimentatore dell’arte popolare colta. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari, ingresso libero

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + Music Time a cura degli ‘Um a zero trio’ formato da Valbilene Coutinho (voce), Riccardo Anfosso alla chitarra ed Enzo Cioffi alla batteria (bossanova, samba e choro e brani di musica leggera italiana). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.00. Serata latino americana con Luca Aschero Dj e Onda Cubana con animazione di Geisa Rodriguez + Specialità della serata Frisciöi. Frazione San Bartolomeo, ingresso libero

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.00. Per la Rassegna Musicale ‘Jazzin’, ‘1900-1928 Alle radici della musica: il Folk, il Bluegrass, New Orleans ed il Dixieland’: concerto di ‘Gianluca De Pasquale & Friends’, Trio formato dal Gianluca De Pasquale al Piano e Voce, Alberto Malnati al Contrabbasso e Ramon Rossi alla Batteria. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito

21.00. ‘Live in Piazza’: musica Live in Piazza Colombo con Max Reabaudo & la Berben Band

21.30. Spettacolo di danza dal titolo ‘Le 4 Stagioni’ messo in scena dalla Compagnia Ariston Proballet di Sanremo. Musiche di Vivaldi. Coreografie di Marcello Algeri. Piazza San Siro

IMPERIA



21.30. Il M° Diego Campagna in concerto. Piazza Parasio, ingresso libero

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione ad anello dei Lacs Jumeaux nel Parc National du Mercantour con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30-17.00. ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’: visite guidate e attività per i più piccoli in coincidenza con i passaggi del bus navetta gratuito. Museo Archeologico al Forte dell'Annunziata (anche il 25 agosto)

17.00. Yoga all’aperto aperto a tutti, a cura della Scuola Yoga Pramiti. Località Campasso



20.00. ‘Hanbury19cheSpettacolo!’: brindisi di benvenuto in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommeliers delegazione Imperia + ‘Detalles de Tango’ con Davide Ravasio cantor envitado + Concerto musicale con Claudio De Romualdo al bandoneon, Leonardo Ferretti al pianoforte, Olesya Rusina al violino + ‘Milonga al chiar di Luna’. Giardini Hanbury (più info)



21.30. Per Miss Italia 2019, 5a Finale Regionale Miss Cinema Liguria 2019’. Lungomare G.Oberdan, presso il Belvedere Resentello

BORDIGHERA

8.00-21.00. 38° edizione della tradizionale ‘Giornata Commerciale del Ribasso’, manifestazione organizzata dalla Confcommercio allietata da musica e animazioni per bambini. Centro cittadino

17.00-20.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39



18.00. Apertura al pubblico di Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, Via Fontana Vecchia 5 nel Centro Storico, info 0184 265556



19.00-22.00. ‘I Love Bordighera’: esposizione opere di Enzo Iorio con protagonista assoluta la Città delle Palme. ViaDritta22, fino al 15 agosto

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, Scuola di danza Il Cigno Nero, Direttore Massimo Dal Prà. Viaggio nel balletto. Musiche di Massenet e Offenbach (12 euro, ridotto 10 euro). Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21.30. ‘Summer Music’: concerto rock, blues e funky con i gruppi Thunderbirds e Lost in Blues. A cura della FIDAS e Associazione Voci e note sotto le stelle. Piazza An Nasiriyah

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Blenda Blues Band Show’: spettacolo musicale con repertorio che spazia tra il Blues, il Funky ed il R&B. Piazza Chierotti, ingresso gratuito

RIVA LIGURE



10.00. Street Food - Chef on the road: cibo da strada con Balli Latino Americani a cura di Master DBJ. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Concerto Live a cura dell'Associazione Nuovi Solidi. Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Spettacolo teatrale‘Magie per uomini tristi’. Sala Samuel Beckett del Teatro dell'Albero

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘DianAffari’: Shopping e animazione, a cura dei commercianti nel centro cittadino

9.00. 3° Trofeo Club del Mare: Regata velica, a cura Club del Mare. Viale Torino, specchio acqueo antistante la città

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



19.00 & 21.30. Per ‘Diano for Kids’, Care Bears: un arcobaleno di abbracci con gli orsetti del cuore. Area spettacoli del Molo delle Tartarughe (h 19/21 & 21.30/23)

19.30. ‘Sagra del Mare’ (ultimo giorno della 37a edizione): specialità enogastronomiche e serata danzante, a cura della locale sezione dell’Ass.ne Marinai d’Italia. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. Sagra dei Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni

21.30. ‘Parole e Musica alla Rovere: ultima di tre serate dedicate alla lettura con protagonista Letizia Cherubino. La scrittrice, e appassionata lettrice, descrive con battute pungenti tutti i retroscena della vita quotidiana in un negozio. Nasce così la pagina Facebook ‘Sei una commessa se…’. Piazza Rovere (più info)

ENTROTERRA

AIROLE



19.00. Festino Campestre in localitá Collabassa: serata eno-gastronomica con il gruppo ‘Beatrice e Gianluca’. Piazzetta sulla Colla

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)



BADALUCCO



17.30. ‘La Corrida’: evento di sport per grandi e piccini, divertimento, intrattenimento, riconoscimenti, allegria, relax. Piazza Marconi (più info)



BAJARDO



10.00-21.00. ‘Festa della Lavanda’: mercatino, laboratori, presentazione libri, yoga, spettacoli teatrali. Piazza della Chiesa (più info)



COSIO D'ARROSCIA



21.00. Spettacolo teatrale con la compagnia ‘InstabileTuttiEsauriti’ di Pornassio dal titolo ‘Colpi di Timone’ di Enzo De Rose. Piazza della Chiesa, ingresso libero

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)



DOLCEDO



21.00. ‘Meditazione organistica’: Concerto all’organo Lingiardi del 1862 tenuto dal Maestro Giuseppe Venturelli. Musiche di Albinoni, Frescobaldi, Bach, Gounod, Morricone. Chiesa Parrocchiale San Tommaso

MENDATICA



10.00. ‘4 Zampe Day’, 14° raduno riservato ai cani di tutte le razze: ritrovo (h 10) + passeggiata ‘al guinzaglio’ nel cuore del bosco (h 10.30) + aperitivo offerto dall'associazione ‘Settimia’ (h 12) + Sfilata dei cani e premiazione a sorteggio (h 15). San Bernardo di Mendatica (iscrizione gratuita), info 349 3738120



10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA



16.00. Apertura di ‘Casa Balestra’, dimora storica + alle ore 17, inaugurazione del restauro della sala espositiva ‘Nicolò Dolmetta’ e della mostra fotografica ‘La Valle Argentina negli anni ‘70 ’80 (Paesaggi, vita e mestieri)’di Antonio Semiglia, Marco Zurla e Fulvio De Faveri. Casa Balestra, fino a fine settembre (tutte le domeniche h 16/19)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00. Festa della Madonna della Neve in Località Navette: Santa Messa alle ore 11, a seguire spaghettata nei prati, musica e canti in allegria

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: espositori di artigianato artistico, laboratori per grandi e piccini, negozi aperti fino a sera, musica live e ‘Street Food’ proposto dai ristoratori e dalle botteghe locali. Portici medievali (ogni seconda domenica del mese)



PIGNA



9.30. Escursione sul Monte Pietravecchia, nel cuore del Parco delle Alpi Liguri, con le guide di ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro). Ritrovo a Colle Melosa oppure alle ore 8.15 davanti alla stazione di Taggia (piano binari), info 338 1375423



10.30. Festa della Lavanda con dimostrazioni di distillazione e mercatino. Dalle ore 20 presso il campo sportivo, sagra delle trofie al pesto, schiuma party e musica con DJ.

POMPEIANA



21.15. Incontro con l’autore: Adam-el e Maddo presenta ‘Piccole perle di saggezza e racconti brevi’. Evento in collaborazione con il Circolo Letterario ‘Liberalia’. Torre Saracena dei Panei

REZZO

14.30. ‘Festa dei Bambini’: giochi e attività per bambini di tutte le età. Un evento plastic free che vede il ritorno degli ‘Infausti’. Ad ogni bambino saranno offerti gadgets e merenda. La festa si conclude nella piazza centrale con finale a sorpresa. Frazione Lavina

ROCCHETTA NERVINA

19.00. ‘Festival delle Fiabe’ (17a edizione): spettacolo itinerante nel centro storico del paese, ispirato al 'Borgo Transilvania’ ripetuto più volte nel corso della serata a partire dalle ore 20.05 + alle 19/22, ‘Magica cena delle fiabe’, fino al 13 agosto (per saperne di più cliccare questo link)



TRIORA



11.30-17.30. Inaugurazione mostra ‘Gli anni del neorealismo’ a cura di Digit Art In Foto: uno spaccato dell'Italia del dopoguerra fotografata dai migliori fotografi italiani. Mauro Giacomelli, Fulvio Roiter, Gianni Berengo Gardin, Mario De Biasi, Piergiorgio Branzi, Stanislao Farri. Palazzo Stella, fino alla fine di settembre (aperta dal giovedì alla domenica)



FRANCIA

CANNES

14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (ultimo giorno della 14a edizione): grande evento musicale sulla spiaggia del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MENTON

18.00. Festival de Musique de Menton: concerto di David Kadouch al Piano. Palais de l’Europe, Salon de Grande Bretagne (più info)



Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate