L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 9 al 16 agosto 2019

ARIETE: Siete stanchi, stufi, spossati quindi, se non subentrano impedimenti, alzate le tende e chiudete i battenti anche perché l’autunno sarà abbastanza impegnativo e se non staccate adesso lo spinotto vi troverete in seguito ad ansimare… Dei fatterelli curiosi e la linguetta biforcuta di una viperetta motiveranno irritazione ma fregatevene altamente e pensate a voi stessi! Curate altresì l’alimentazione limitando salsine, intingoli e fritti a favore di tanta frutta e verdura.

TORO: Piuttosto nervosetti tenderete a sbottare o a prendervela anche con chi magari non ne può niente… Ma trattasi probabilmente di un eccesso di fiacca e di un paio di contesti o personaggi abbastanza indigesti che fareste bene ad ignorare anziché starci male o litigare… Apprestatevi comunque a giorni convulsi e, se non già in vacanza, dedicate qualche oretta al relax, ad un hobby o a delle salubri scampagnate. Soldini da recuperare e congiunto da spronare o consolare.

GEMELLI: Qualcuno di voi è in trepida attesa: trattasi forse di una risposta tanto attesa, un cambiamento, un’ottimizzazione della quotidianità o di un evento speciale! Fatto sta che starete sulle spine sino alla fine… Cercate di non stancarvi eccessivamente, controllate la pressione ed apprestatevi ad una tenera emozione. Qualche nativo dovrà prendere una decisione, qualcun altro invece si trastullerà sotto il solleone… In prossimità del ferragosto organizzate qualcosina di carino!

CANCRO: Buoni ma dignitosi pianterete su un quarantotto quantunque si tentasse di farvi passar per fessi proclamando ad alta voce scomode verità… Malgrado siano ancora tante le incombenze che pressano cercate di rilassarvi un attimino magari con un combino stuzzichino o un viaggettino… Un’ esperienza avrà parecchio da insegnare su valori da non sprecare mentre una presunta amicizia lascerà un po’ a desiderare… Polemiche con un collega o parente indisponente.

LEONE: Apritevi una stagione stramba ma promettente nel corso della quale gettare le basi per l’avvenire rendesi indispensabile visto che tante cosine stanno per variare… Poi regalatevi un break divertente, non sottovalutate una delicata questione e godetevi il weekend in montagna o sotto il marino solleone malgrado subentrino corrucci per una donna di famiglia. Tendenza ai gonfiori addominali: masticate quindi lentamente ed attenetevi ad una dieta stringata.

VERGINE : Si delinea un periodo movimentato: chi è già in vacanza, a parte incappare in qualche intoppo, avrà modo di gongolare mentre chi è ancora a casina dovrà vedersela con problemini lavorativi, fisici, domestici o materiali. Uno spizzico di agitazione colpirà a tradimento oppure una missiva allibirà ma nel contempo vi solleverete di un peso… Rischio di contravvenzioni. Tassativo sorvegliare la salute e andare dal medico se un disturbo si protrae da tempo.

BILANCIA: La noia risulterà un optional nel corso di una settimana più cocente dell’afa incombente… Diverse infatti saranno le faccende da sbrigare compreso un tipo da ammansire, una femmina da capire, una bisticciata conclamata, il rinvio di un appuntamento, degli sbuffi intermittenti o delle incavolature. In compenso gioirete per una telefonata, una chiamata, un messaggino oppure aderirete ad uno spettacolino o manifestazione. Incontri casuali e vere dimostrazioni di amicizia.

SCORPIONE: Un po’ di trambusto inquinerà l’atmosfera e dare qualcosa per assodato o far programmi a lunga scadenza, in questo periodo così incasinato, non conviene… Le frequentazioni andranno selezionate visto che di falsificate ne avete già incrociate a sufficienza… I giovani si guardino dall’alzare il gomito e guidino assennatamente onde scagionare uno spavento o incidente. Oltretutto accadrà un fatto imprevisto o piuttosto buffo. Temporanee incomprensioni tra innamorati.

SAGITTARIO: Amate la schiettezza, la sincerità, la lealtà: elementi che purtroppo non riscontrerete in gente che spesso amareggia e delude…Il buon Giove invece vi sosterrà in un’impresa, avvallerà l’arrivo di una mini sommetta alternata a spese. Questo è il momento adatto per effettuare un viaggio, confidare in un futuro carico di promesse e cancellare ciò chi vi ha fatto stare tanto male… Un soggetto, pur se subdolamente, tenta di condizionarvi, mandatelo a stendere e vivrete serenamente.

CAPRICORNO: Non tirate troppo la corda e, se fattibile, evadete dalla routine: solo così ripristinerete una mente ed un fisico danti segni di spossatezza… Alla faccia di Saturno vi caverete un pallino, parteciperete ad un ritrovo carino, effettuerete un acquisto stuzzichino o riceverete risposte tanto attese… Tra le pareti domestiche tirerà aria di burrasca causa la zucconaggine altrui o per un guizzo di permalosità alimentata da un discorso mal interpretato. Pancino o stomaco incomodato.

ACQUARIO: Faticherete a rinvenire un po’ di pace e così tra un problemino, un cambiamento di programma, un chiodo fisso, e una soddisfazione giungerete a sabato con la testa nel pallone… In amore, se single, non accontentatevi delle briciole e reclamate rispetto, se accoppiati scendete a compromessi col partner altrimenti le litigate saranno assicurate… Variare look, concedersi un diversivo o una frivolezza permetterà, alle appartenenti del gentil sesso, di recuperare autostima e gaiezza.

PESCI: Vi attende una settimana squinternata e la colpa va attribuita a dei versamenti, degli strani elementi, una latente tensione o un’antipatica indisposizione… Ma suvvia… datevi una smossa, confidando in una spintarella dell’arcana sorte, negli affetti sinceri e in chi, oltre ogni apparenza o non sapendolo adeguatamente dimostrare, vuole vedervi sereni.… Nei luoghi affollati sorvegliate cellulare, portafoglio ed oggetti: potrebbero sparire! Domenica festaiola.

