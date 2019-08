Sanremo: domenica prossima in piazza San Siro spettacolo dell'Ariston Pro Ballet

Domenica prossima, in piazza San Siro a Sanremo, la Compagnia stabile Ariston Proballet si esibirà in uno spettacolo che parla d'amore, di sentimenti e di umanità i una evoluzione energetica che porterà ad una rinascita, sulla meravigliosa musica di Vivaldi.

Lo spettacolo è un balletto ironico in due atti, un gioco che è bello iniziare e non finire mai. La numerologia di questo spettacolo è rappresentata dal numero 100 formato dall’inizio, il n° 1 e dalla fine, il n° 0 che per quasi tutte le religioni e per i Pitagorici era un numero ‘divino’.