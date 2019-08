Pigna: martedì 13 agosto la prima rassegna 'Musica sotto la Loggia', una serata dedicata al swing e al bossa nova

Serata swing e bossa nova martedì 13 agosto in piazza Umberto I a Pigna. Sotto gli stupendi archi si terrà la prima rassegna 'Musica sotto la Loggia' organizzata dal Comune. In scena il trio composto da Marisa Fagnani, chitarra e voce; Mirco Rebaudo, clarinetto e sax, Mauro Parrinello al contrabbasso. L'ingresso è libero e l'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, ma anche i turisti presenti in paese a partecipare alla prima edizione della rassegna che potrebbe diventare un appuntamento dell'estate.