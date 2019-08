Molini di Triora: stasera l'atteso ritorno della 'Sagra dei Frescioi', Pro Loco "Cucina della tradizione e buona musica, vi aspettiamo!"

E’ tutto pronto a Molini di Triora per la tradizionale Sagra dei Frescioi, in programma venerdì sera nell’area delle feste. Un appuntamento che torna ogni anno a grande richiesta e che omaggia uno dei piatti per eccellenza della tradizione culinaria ligure.



Sono sempre tantissime le persone che scelgono questa serata organizzata dalla Pro Loco di Molini di Triora. “I frescioi sono uno dei piatti della tradizione di questa terra. Chi non li conosce avrà un’occasione per trascorrere una deliziosa serata a base di pietanze che rappresentano la cucina del nostro entroterra” - conferma il presidente della Pro Loco, Gianluca Bianco.



“I frescioi saranno la portata principale ma non sarà l’unico piatto. Avremo anche capra e fagioli, rostelle e patatine fritte e naturalmente non mancherà il servizio bar. Il tutto sarà accompagnato dalla musica di Simona e gli Eclipse. - conclude il presidente - Cucina aperta già dalle 19.30 e la serata proseguirà fino a mezzanotte. Vi aspettiamo”.