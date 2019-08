Imperia: doma sera, apertura serale/notturna straordinaria di Villa Grock

Domani, sabato 10 agosto, dalle ore 18 alle ore 23, Villa Grock a Imperia, in via Fanny Roncati Carli, sarà aperta al pubblico.



Nella villa è previsto un servizio di apericena a partire dalle 18.30. Per agevolare l’accesso alla villa, al suo giardino e al Museo del clown, è stato allestito in collaborazione con la Riviera Trasporti un servizio di bus navetta da piazza Dante dalle ore 18.