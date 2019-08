Ceriana: domani sera in piazza Marconi una serata gastronomico-danzante con la 'Festa del Volontariato'

Il Comitato festeggiamenti per Ceriana, in collaborazione con l'amministrazione comunale, promuove per domani la ‘Festa del volontariato’, iniziativa di gastronomia e musica sorta per sostenere le associazioni solidali del borgo.

La serata avrà inizio alle 20 in piazza Marconi, nel cuore del borgo millenario della Valle Armea e proporrà un fresco menù estivo, allietato dalla musica dei ‘Vanni 60’. Non mancheranno penne al pesto o al sugo, rostelle, salsiccia e bruschette. Il ricavato sarà destinato in particolare al gruppo comunale di Protezione Civile, al gruppo alpini ed ai progetti educativi della Banda Musicale di Ceriana.

“Un grazie alle associazioni – evidenzia il direttivo - che rendono vivo il paese, con il loro quotidiano impegno culturale e civico. La festa intende dare una risposta fattiva ad alcuni bisogni avvertiti da questi sodalizi, così attenti al benessere comunitario”.