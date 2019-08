Badalucco: oggi due eventi animeranno il paese con i giochi per bambini e la musica di Diego Campagna

Due manifestazioni animeranno oggi Badalucco. Si tratta di eventi ad ingresso libero organizzati dal Comune.



Si parte oggi pomeriggio alle 16.30 in piazza Marconi con Cume in vieggiu - (Come una volta). Come suggerisce il titolo dato all'evento saranno proposti i giochi di un tempo quelli che facevano i nostri nonni ed i nostri genitori. Quindi spazio alla corsa con i sacchi, la mela nella bacinella, la bomba d'acqua, l'uovo sul cucchiaio e molti altri.



“Vi aspettiamo numerosi, muniti di costume e cappellino per il sole per giocare, sporcarci, inzupparci e fare merenda insieme! - ricordano gli organizzatori – e per tutti i partecipanti un buono per un gelato”.



La giornata proseguirà con un altra manifestazione questa volta dedicata agli amanti della musica. Alle 21, in piazza Duomo il famoso maestro Diego Campagna, reduce dalla recente tournée a Bangkok e l'ensamble Friends si esibiranno per la decima edizione di Musicalmente.