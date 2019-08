Badalucco: domenica nei carruggi tornerà l'appuntamento con la Corrida

Domenica 11 agosto a Badalucco si ripeterà ancora una volta il grande spettacolo con La Corrida. Si tratta della nona edizione dell'atteso appuntamento podistico che coinvolge atleti e famiglie in una corsa coinvolgente in uno scenario unico i carruggi del paesino della valle Argentina.



"E' un evento che unisce sport, per grandi e piccini, divertimento, intrattenimento, riconoscimenti, allegria, relax e unione. - confermano dalla ASD Badalucco 2009, organizzatore dell'evento - Anche quest’anno non poteva mancare il concorso fotografico abbinato alla Corrida, organizzato in collaborazione con il Comune di Badalucco!"



"Fotografa questa grande festa, immortalando un momento unico e irripetibile o quello che per te è la Corrida, e inviale a info@comunedibadalucco.it. Le premiazioni avverranno sabato 17 agosto in occasione di una serata tutta speciale con il gruppo musicale “Clan Batexe”.



"La Corrida è anche magia, stupore, intrattenimento! Durante tutta la manifestazione a intrattenere i bambini (... di tutte le età!), ci saranno alcuni artisti della compagnia Fem Spettacoli: Onireves presenterà le corse dei più piccoli, Amaranta li intratterrà sui trampoli e alla sera gran finale con lo spettacolo di Onireves e Sharon a base di magia, illusioni, bolle e... fachirismo! Assolutamente da non perdere! Tutto questo è possibile grazie al contributo della Regione Liguria, nella persona dell’Assessore Marco Scajola. Inoltre, ogni bimbo iscritto riceverà una medaglia donata da Oliva Roberto del Punto Simply e un gelato offerto da Cristi Mirea, entrambi membri del consiglio direttivo della nostra società" - sottolineano.



"Anche quest’anno i vincitori della Corrida di Badalucco, categoria senior uomini e donne, riceveranno un trofeo gentilmente offerto dalla Famiglia del professore Gianfranco Moro, per mantenere vivo il suo ricordo. L'assistenza della gara sarà a cura della Croce Verde di Arma di Taggia. - concludono - L’ultima novità di quest’anno è che... la gara podistica della categoria senior sarà “inaugurata” da quattro persone davvero fantastiche, amate e stimate da tutti quelli che le conoscono! Stiamo parlando di: Ilaria, ragazza di Diano Marina, laureata in lingue orientali all’Università di Torino, sulla sedia a rotelle dalla nascita; Simonetta, infermiera diplomata, dalla generosità proverbiale, disabile; Marco, ragazzo di Sanremo, istruttore subacqueo per persone disabili e normodotati; e Nicholas, mister dell’Asd Badalucco, diventato da poco maggiorenne, un vero esempio per i grandi e i piccoli della società".