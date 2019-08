Pranzo di Ferragosto al Ristorante “Antichi Sapori” di Terzorio

La settimana di Ferragosto per molte persone coincide con le ferie ed è il periodo dell'anno dedicato al relax, allo svago, al mangiare bene e in buona compagnia. Per un Ferragosto all'insegna del “mangiare bene”, al Ristorante “Antichi Sapori” tante proposte fresche e gustose con un menu di pesce, carne e piatti della tradizione ligure. Il Ristorante è immerso nella splendida cornice del tratto di costa tra Imperia e Arma di Taggia nell’immediato entroterra e offre ai visitatori una sosta per la gioia dei palati più esigenti. Qui potrete pranzare all'aperto e all'ombra e godervi l'estate in mezzo ai colori della natura. Lo spazio è ampio e rende possibile organizzare pranzi anche per tavolate numerose e si sa, la buona compagnia si sposa con la buona tavola.

Per Ferragosto lo staff di Antichi Sapori vi aspetta per pranzo, dove troverete una gran varietà di prodotti freschi di stagione che arrivano dal nostro territorio, cucinati con maestria dallo chef per offrirvi un'esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

Il locale è aperto tutte le sere dal martedì alla domenica e a Ferragosto anche a mezzogiorno. Lunedì giorno di chiusura. Si consiglia di prenotare al 3357847010 o visitare il sito internet all’indirizzo: www.antichisapori-terzorio.it.