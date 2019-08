Sanremo: ampliamento della videosorveglianza, c’è il bando per gli oltre 200 mila euro della parte 2 del secondo lotto

Entra nel vivo il progetto per il nuovo ampliamento dell’impianto di videosorveglianza in città. Gli uffici del Comune hanno pubblicato nei giorni scorsi il bando per l’aggiudicazione dei lavori per la seconda parte del secondo lotto, un intervento da oltre 200 mila euro (212.049,18 euro, per la precisione) che permetterà a Palazzo Bellevue di potenziare ancora il sistema di sorveglianza in HD.

Nel criterio di aggiudicazione del lavoro verrà data la precedenza all’offerta economicamente più vantaggiosa ma sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Su un totale di 100 punti 75 saranno per l’offerta tecnica e 25 per l’offerta economica. In parole povere: si terrà d’occhio il costo ma senza mai mettere in secondo piano la qualità del lavoro.

La seconda parte del secondo lotto di videosorveglianza riguarderà tutte quelle zone che ancora non sono state toccate dai primi interventi come, per esempio, le frazioni o alcune aree non proprio centrali. Sono previste anche 64 telecamere sulla pista ciclabile. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le 13 di lunedì 16 settembre. Il giorno successivo è in programma la seduta pubblica per prendere visione delle offerte.

In allegato il disciplinare di gara.