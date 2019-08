Secondo weekend di agosto: per domani, domenica e Ferragosto traffico sull'autostrada da 'bollino nero'

Sta per scattare il secondo weekend da ‘esodo’ e ‘controesodo’ del mese di agosto per la nostra regione e le autostrade in direzione Liguria si stanno già riempiendo per il fine settimana prima di Ferragosto.

Anche per domani è previsto traffico in aumento in entrambe le direzioni. Verso la Francia, domani sono possibili code, in uscita alle stazioni di Spotorno, Finale Ligure e Sanremo in mattinata mentre rallentamenti sono invece previsti tra Savona e Finale Ligure, tra le 9 e le 15. Code, invece, in uscita alla barriera di confine, dalle 10 alle 22.

In direzione Genova ci sarà traffico intenso, con possibili code tra Finale Ligure e Savona e, in mattinata possibili code in entrata alla barriera di confine. Domenica traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno e possibili code al confine dalle 13 alle 19. In direzione Genova traffico intenso su tutta la tratta con possibili rallentamenti nel pomeriggio, e possibili code in entrata al confine. In direzione Francia traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno, possibili code in uscita alla Barriera di confine, nel pomeriggio.

Sarà poi la volta della vigilia di Ferragosto, in direzione Genova traffico intenso su tutta la tratta e, in mattinata possibili code in entrata alla barriera di confine. In direzione Francia traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno; possibili code in uscita alla Barriera di confine, nel pomeriggio. In direzione Genova traffico intenso su tutta la tratta e, in mattinata possibili code in entrata al confine.

Nella giornata di Ferragosto traffico intenso in direzione Francia, con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno. Possibili code in uscita al confine, nel pomeriggio. In direzione Genova traffico intenso su tutta la tratta e sempre possibili code in uscita in mattinata, a Spotorno e Finale Ligure.