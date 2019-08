Sanremo: da “Camillo” il panino gourmet con la Cipolla Egiziana

I ritmi frenetici della vita quotidiana caotica condizionano anche l'alimentazione, e così il panino diventa spesso una possibile alternativa al pasto di mezzogiorno. Per chi non vuole rinunciare ai prodotti di eccellenza anche nella pausa veloce del pranzo, Camillo - Il Giusto Connubio propone insieme a panini e toast classici e alle insalate anche una linea gourmet con prodotti d’eccellenza.

In questi primi giorni dall’apertura sta ottenendo grande successo il “Norvegese” che viene preparato con Salmone affumicato, Scamorza, Pere e Cipolla Egiziana essiccata. Una vera esplosione di gusto e colori, in una splendida location e accompagnato da bollicine della cantina Cuvage, che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali e che ha dato un’impronta chiara al nuovo locale tutta all’insegna dell’eccellenza e dell’accoglienza.

La Cipolla egiziana, simbolo di biodiversità, dal sapore dolce e delicato, continua a stupire per la versatilità del suo utilizzo culinario e conquista altri nuovi estimatori

“Da noi sarà possibile assaporare vini e bollicine, in particolare della cantina Cuvage di Acqui Terme, - spiega Olmo Romeo - ospiteremo presentazioni di nuovi prodotti, il tutto ovviamente accompagnato da affettati, formaggi, focacce e piatti della tradizione, preparati da uno staff qualificato e competente che garantirà sempre il massimo in ogni servizio. Il mese di agosto ci servirà per registrare la macchina e a partire da settembre potremo dare il via al nostro programma di eventi all’insegna dei migliori prodotti dell’enogastronomia”