Ospedale Unico e spostamenti delle ambulanze: un medico "Tempi di percorrenza inaccettabili da Bordighera!"

“L’altro giorno ero di turno in Guardia Medica su Bordighera e ho dovuto trattare sul posto e successivamente trasportare in ambulanza una bambina grave in pronto soccorso a Sanremo, in quanto il Saint Charles non é attrezzato per tali emergenze. Devo dire che i tempi di percorrenza sono inaccettabili, circa 35 minuti per fare 15 km bisogna passare per forza sull'Aurelia”

Non è una lamentela classica, di quelle che si possono regolarmente trovare sui social network ma, questa volta, ci arriva da un medico dell’Asl, che lavora ogni giorno ‘sul campo’ per soccorrere malati e feriti nella nostra provincia. Si tratta di Dario Colombo, che ha deciso di usare i ‘social’ per dire la sua.

“Siamo dovuti passare dall’Aurelia in quanto tramite l'autostrada se esci a Sanremo devi ributtarti sulla stessa Aurelia (non essendo completa la ‘Bis’) mentre se provi a passare da corso Inglesi rimani sicuramente imbottigliato. Vi posso assicurare che transitare per i centri urbani é una cosa impressionante. Anche a sirene spianate le persone attraversano la strada come se niente fosse e tanti automobilisti non ti fanno passare.

“In tutto questo – termina Dario Colombo - se un giorno potremo contare su un ospedale unico come andranno le cose?”