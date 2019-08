Molini di Triora festeggia San Lorenzo: domani le celebrazioni per il Santo Patrono

Domani, sabato 10 agosto, festa patronale per Molini di Triora. San Lorenzo è un momento molto atteso per la comunità di questo piccolo borgo della Valle Argentina.



Le celebrazioni prenderanno il via alle 11 con la Santa Messa solenne, seguita dalla processione lungo le vie del borgo. Al pomeriggio invece presso il campo sportivo spazio ai giochi per i bambini ed alla gara di petanque per gli adulti. Al termine della giornata sarà offerta anche una ricca merenda a base di pane e Nutella.