La Confartigianato alla 51a edizione del Moac di Sanremo: sabato 17 agosto elezione di ‘Miss Confartigianato’

Anche quest’anno la Confartigianato sarà presente al Moac di Sanremo, la mostra mercato dell'artigianato giunta alla sua 51a edizione, in programma al Palafiori dal 16 al 25 Agosto. Al primo piano della struttura sarà infatti presente l’area istituzionale, dove dirigenti e funzionari forniranno informazioni su servizi, convenzioni e sull’attività della Confartigianato.

Tra gli eventi in calendario anche l’elezione di Miss Confartigianato 2019, (17 Agosto). Non mancheranno i laboratori e le dimostrazioni, organizzate sia nello stand sia all’interno dell’area eventi del Moac, per mostrare l’abilità ed il valore degli artigiani locali. La qualità artigiana è infatti espressione di un valore che rappresenta il territorio per la sua cultura, storia, tradizione, creatività e innovazione.

Di seguito il calendario eventi/dimostrazioni della Confartigianato presso l’Area Eventi del Moac (con inizio alle 21):

- venerdì 16 agosto - Dimostrazione di make up a cura dell’Accademia Formativa di Arma di Taggia;

- sabato 17 agosto - Elezione di Miss Confartigianato con acconciature a cura di Parrucchieri Gori di Arma di Taggia;

- lunedì 19 agosto - Spettacolo di Body Painting con Marta Laveneziana;

- mercoledì 21 agosto - Dimostrazione di riflessologia Podalica Olistica ® con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa;

- venerdì 23 agosto - Dimostrazione di massaggio con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa.

Presso lo stand della Confartigianato è invece già stato confermato il laboratorio di decoupage, con Ilaria Del Soldato de “Il Rocchetto”, in programma domenica 18 agosto dalle 16:30 alle 18:30.