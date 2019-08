Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 9 a domenica 11 agosto in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 9 AGOSTO

SANREMO

19.30. Apericena d’Autore’ (a pagamento) + presentazione del libro dello storico e conferenziere Alberto Guglielmi Manzoni ‘La villa di Alfred Nobel a Sanremo tra storia, misteri e personaggi. Notizie dal 1870 al 2018’, testo che racconta i primi 150 anni della villa che fu residenza degli ultimi anni di vita di Alfred Nobel. Villa Nobel, ingresso libero

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.00. ‘AperiVespa’: serata all'insegna del buon cibo, della buona compagnia e di ammirazione di una eccellenza tutta italiana: la vespa. Caffetteria del Museo del Fiore, presso il Parco di Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 340 4002419



20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, music time con The Swing Jazz duo: repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Serata all’insegna dei party games a cura dei ‘Caruggi & Dragons’ con proposta di una vasta scelta di titoli per tutti i gusti e per tutte le età, dai più classici come Twister ai meno conosciuti Concept e Magic Maze. Chimicand Family Bar, in Via Lamarmora 38



21.00. Performance musicale ‘The Premonition’ riproduzione dell'omonimo live di John Fogerty, ex chitarrista dei Creedence Clearwater Revival, nell'interpretazione del chitarrista Marcello Parodi e la sua band. MaiBen di Bussana Beach (più info)

21.00. ‘Aria de Festival!’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza della frazione di Verezzo, ingresso libero

21.00. ‘Live in Piazza’: Musica Live con i Bruti e Boi in Piazza Colombo

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)

18.00. ‘Se i Pesci guardassero le Stelle’: viaggio nel romanzo con Luca Ammirati alla scoperta del borgo delle stelle insieme all'autore. Partenza da piazza Dante con una tappa intermedia a Sanremo per assaggiare il gelato alla panna semifredda della Vecchia Matuzia per arrivare all’osservatorio di Perinaldo (più info)

20.00. Cene in Borgo (h 20) + spettacolo di Fuochi d'artificio (h 22.30). Borgo Marina



21.00. Antonella Ferraiolo presenta il suo libro ‘Antikka’. Dialoga con l’autrice Franco Gorlero, accompagnato dai reading di Sofia Barberis, studentessa del Ruffini di Imperia e voce narrante del romanzo, e dalla musica di Giovanni Peirone, Davide Baglietto e Francesca Casassa Vigna, con brani a tema, conosciuti ed inediti. Borgo Foce, ingresso libero

VENTIMIGLIA

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive, visite guidate, laboratori didattici peri più piccoli ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (tutti i venerdì fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. ‘Julian de Rosa’: Campione mondiale di Street Magic. Borghetto San Nicolò, Piazza Oberdan

21.30. ‘Il magico mondo di Mary Poppins’: riproduzione teatrale ispirata ai film ‘Mary Poppins’ del 1964 e ‘Il ritorno di Mary Poppins’ del 2018 messa in scena dalla compagnia Music Time Production. Giardini Lowe

OSPEDALETTI



21.30. Serata al Chiar di Luna. Il nostro satellite sarà il protagonista di una serata che ci porterà alla scoperta degli oggetti più belli visibili nel cielo di queste notti. Spiaggia di fronte all’Ex-Scalo Merci

21.30. Aperitivo di benvenuto: degustazioni di prodotti locali a km 0 con intrattenimento musicale a cura dell’Ass. U Descu Spiaretè. Piazzetta Fontana sulla Pista ciclabile

TAGGIA ARMA

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

19.00. Serata dedicata alla conoscenza del mare con laboratori di biologia marina e filmati relativi ai fondali a cura dell’Associazione culturale ‘Quarto quadrante’ in collaborazione con l’Istituto per gli studi sul mare/verdeacqua e Arma Pesca. Piazza Chierotti

21.00. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione del film d’animazione ‘Il viaggio di Arlo’. Piazza Farini a Taggia

21.30. ‘La grande musica al chiaro di luna’: concerto musicale con il soprano Angelica Cirillo. Madonna del Canneto

RIVA LIGURE



18.00. Street Food - Chef on the road: cibo da strada con animazione di Dj Franco, il Dj del mare. Piazza Ughetto, fino all’11 agosto

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Miramare

19.30. ‘Sagra del Mare’ (37a edizione): specialità enogastronomiche e serata danzante, a cura della locale sezione dell’Ass.ne Marinai d’Italia. Villa Scarsella, fino all’11 agosto

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



19.00. Sagra dei Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, sino all’11 agosto

21.30. Per ‘Musica nei Castelli di Liguria’, i Cafè Express in ‘Viaggi… Argentina ed altri racconti’. Piazza Rovere

CERVO



18.30. Inaugurazione mostra ‘Piero Martina. Il giardino, il mare, il sole ‘ dedicata all’illustre pittore della scuola piemontese di fama internazionale. Bastione di Mezzodì (Bastione Desiglioli), fino al 20 agosto (h 18/23)



20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Cervo incontra il Premio Tenco: concerto del ‘Vittorio De Scalzi Quintet’. Evento in collaborazione con il Club Tenco. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)



BORGOMARO



18.00-21.00. Inaugurazione mostra 'Andy Warhol e Fernandez Arman' organizzata dalla Galleria Verosa di Milano, in collaborazione con la Collezione Jonathan Fabio di Firenze. Palazzo Doria, ingresso libero, fino al 1° settembre (venerdì, sabato e domenica h 18/21 o su appuntamento)

CAMPOROSSO



19.00. Rassegna musicale tribute band e street food a cura dell’associazione Pink Time. Palatenda e Arena Bigauda, anche domani



CIVEZZA

19.30. Festa Cubana in piazza

COSTARAINERA

21.00. Ribelli: Rock Party in Piazza



DIANO ARENTINO



19.30. 2a edizione di ‘Aperinsieme’: aperitivo a base di sfiziosità di mare e monti tra cui: acciughe fritte, sarde ripiene, brandacujun, frittelle di cipollotti, panissa e insalata di lenticchie. Dalle ore 21.30 in piazza dalle Chiesa, i Tintodeverano allieteranno la serata con le più belle canzoni italiane e straniere degli anni 60, 70 e 80. Frazione di Diano Borrello, info 340 2873357

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

21.00. Concerto del gruppo ‘Coyotes On Peyote’. Piazza Mauro, ingresso ad offerta libera

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

FRANCIA

CAGNES SUR MER

20.30-24.00. Promenade en fête: intrattenimento musicali, animazione gratuita per bambini e fuochi d'artificio sul mare alle 22.15. Lungomare cittadino (più info)

CANNES

14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (14a edizione): grande evento musicale sulla spiaggia del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica, fino all’11 agosto (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MONACO

20.30. La superstar Grigory Leps in concerto alla Salle des Etoiles de Le Sporting Monte-Carlo (info)

MENTON

18.00. Festival de Musique de Menton: concerto del Quatuor d’accordéon Aeolina. Palais de l’Europe, Salon de Grande Bretagne (più info)

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto del Quai n° 5. Esplanade des Sablettes (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



SABATO 10 AGOSTO

SANREMO

17.00-22.00. Per ‘Forte d'Estate’ a cura dell'Associazione Spazivisivi, mostra ‘UCA - United Colors of America’ per la prima volta in Italia con le stampe a colori del periodo della grande depressione americana e del New Deal. Forte di Santa Tecla, fino al 1 settembre

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice, anche domani

19.00. Serata danzante con l’Orchestra ‘Simona e gli Eclypse’ + Specialità della serata Porchetta. Frazione San Bartolomeo, ingresso libero

19.00. ‘Happy Hour con l'autore’: rassegna letteraria in Pìazzetta dei Ferri nel Centro storico 'La Pigna’

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre). Dalle ore 21, Glitter Tatoo, Truccabimbi, tatuaggi con areografo



20.30. Reunion dei Démodé, giovane band ponentina formata da Stefano e Matteo Cannizzaro, Marco e Adriano Gallo: un viaggio attraverso tutte le epoche della musica italiana. Club House della Canottieri Sanremo

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con il Suara acoustic trio: cover popolari con arrangiamenti inediti e coinvolgenti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. Spettacolo di Daniele Amoroso e la sua Orchestra (cena + spettacolo h 20.30 110 euro o bicchierata + spettacolo 40 euro ore 22.00), info e prenotazioni 0184 595266

21.00. Per la 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, spettacolo della Compagnia teatrale ‘I Viragalet’ di Cuneo dal titolo ‘Ёl Mago Angiolin, tant lader e poch ёndovin’. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. Per la Rassegna Musicale ‘Jazzin’, ‘1900-1928 Alle radici della musica: il Folk, il Bluegrass, New Orleans ed il Dixieland’: concerto della Buddy Bolden Legacy Band formata da Alberto Malnati (contrabbasso e voce), Fabrizio Cattaneo (tromba), Luca Begonia (trombone) ed Egidio Colombo (banjo). Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, anche domani

IMPERIA

16.00. Visite guidate a cura dell'Associazione di volontariato ‘Comitato Sottotina’ alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, Ingresso ad offerta, info 339 2077479

18.00-23.00. Per la Notte di San Lorenzo, apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli



20.00. 4a edizione di ‘Somos Todos Lucio’: serata in ricordo di Lucio Calzia a cura dell’Associazione Ippocedro con degustazioni e musica live dalla ‘Premiata Banda’. Borgo d’Oneglia (proventi della serata a favore della costruzione di un campo da calcio a Borgo d’Oneglia)

20.00. ‘Serata Mistica’: cena in silenzio con intervento musicale di Laura Valente (50 euro, loggiato di Santa Chiara h 20) + transito presso la terrazza della Chiesa di Santa Chiara per poi proseguire fino all'Oratorio di San Pietro (h 21) + concerto dei pianisti internazionali Roberta Metro e Elvira Foti (h 22) + performance olfattiva di Filippo Sorcinelli cion spettacolo basato sui profumi e gli odori accompagnato da suonate d'organo (h 23). Direttore artistico sarà Settimio Benedusi

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



9.00. ‘Giornata del Bambino’: uscita in mare con i gozzi, imbarcazioni tipiche da pesca, nello specchio acqueo che va dal Circolo fino alla baia di Latte a circa 1,5 miglia dalla costa. A cura del Circolo Nautico Intemelio. Ritrovo presso la sede dell’Associazione in Passeggiata F. Cavallotti

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 14’: lo scrittore Enzo Barnabà presente il libro ‘Il Passo della Morte. Storie e immagini di passaggio lungi la frontiera tra Italia e Francia’ + intermezzo musicale della violinista Brigitte Autret. Sede SOMS, via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero (più info)



21.00. Live dei Blue Velvet Sound con repertorio anni 70/80 ricordando Pink Floyd, U2, Dire Straits, Gary Moore e tanto altro. Durante la serata birra e condiglione a volontà Black & White

21.00. Per ‘Agosto Romano’, ‘Creuza de Mà’: spettacolo tributo a Fabrizio De Andrè. Teatro Romano, ore 21

21.00. Festival internazionale Artisti Di Strada a cura del Comitato Pro Centro Storico. Centro storico

BORDIGHERA

17.00-22.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. Per la Rassegna ‘d'Autore e d'Amore’ (ultimo appuntamento della 6a edizione), concerto di Fabio Concato + Grazia Di Michele. Opening Act: Giulio Wilson. Giardini Lowe (più info)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. ‘I pupazzi raccontano’: storie di tutti i tipi da tutte le parti del mondo raccontate con l’uso di pupazzi che danno vita ad uno spettacolo avvincente. Lungomare Argentina, Chiosco della Musica

21.00. ‘Arte, Moda e Poesia’: evento dedicato all'Associazione ‘Non Siamo Soli’ con le opere dell’artista Jenny DL + sfilata di moda della Damagis Boutique di Bordighera a cura di Simona Filippone + Maria Grazia Regis interpreta ‘Se Riesci’ di Rujard Kipling. Davanti all'Hotel Parigi, entrata libera, obbligatoria la prenotazione al 329 8938300

OSPEDALETTI



21.30. ‘Nel mezzo del casin di Nostra vita’: spettacolo di cabaret con l’attore Maurizio Lastrico (esilarante canzoniere del dantista di Zelig, Don Matteo, ecc.). Piazza An Nasiriyah

ARMA TAGGIA



17.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: Mercatino Artigianato Artistico nell’Ex mercato coperto a Taggia, via Lungo Argentina 2

21.00. ‘Solaria - Musiche dal Mondo’: esibizione di gruppi musicali etnici in quattro diverse postazioni sul lungomare

RIVA LIGURE



10.00. Street Food - Chef on the road: cibo da strada con animazione della ‘Rock Hit Band’ + spettacolo pirotecnico alla sera. Piazza Ughetto, fino all’11 agosto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Sonik Dj e Alan Caligiuri in SuperSonika Tour 2019. Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

14.30. Sagra per la Festa patronale al Campetto delle Feste

DIANO MARINA



10.00. Visita guidata al Museo: un viaggio dalla preistoria alla fine dell’Impero Romano. Palazzo del Parco

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

19.30. ‘Sagra del Mare’ (37a edizione): specialità enogastronomiche e serata danzante, a cura della locale sezione dell’Ass.ne Marinai d’Italia. Villa Scarsella, fino all’11 agosto

21.00. Concerto della band Pop Tools. Piazza San Giacomo in frazione Calderina

21.30. Concerto della Black Beat Band. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

19.00. Sagra dei Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, sino all’11 agosto

21.30. ‘Parole e Musica alla Rovere: seconda di tre serate dedicate alla lettura con protagonista della serata Carlo Cangiano, avvocato con la passione per il running, ed il suo libro ‘Al di là del muro (c'è speranza per tutti)’. Piazza Rovere (più info)

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.00. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello ‘Tandem’. Piazza dei Corallini (più info)

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

BORGOMARO



21.00. Per il 2° ‘Festivaldimaro’, ‘Fragilità... il tuo nome è donna’: spettacolo con il Trio Ligues formato da Valeria Mela (Mezzosoprano), Davide Ravasio (Clarinetto, Clarinetto Basso, Sax Soprano, Sax Tenore, Cajon, Voce) e Gianni Martini (Fisarmonica e Pianoforte). Ballerini: Antonio Lanzo & Daria Majewska. Piazza Felice Cascione

CAMPOROSSO

19.00. Rassegna musicale tribute band e street food a cura dell’associazione Pink Time. Palatenda e Arena Bigauda

CIPRESSA

20.00. ‘Cena in Musica’: Cover Disco Dance con i Groove Machine. Torre Gallinaro

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

20.00. Carnevale estivo: serata gastronomico danzante organizzata dalla Neo Pro Loco ‘Dusaigotti’. Piazza Garibaldi

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

SEBORGA



20.00-00.30. ‘Sagra delle Cozze’: Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘I Bamba’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

FRANCIA

CANNES

14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (14a edizione): grande evento musicale sulla spiaggia del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica, fino all’11 agosto (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MONACO

20.30. Concerto di Enrique Iglesias alla Salle des Etoiles de Le Sporting Monte-Carlo (info)

21.30. Monaco Art en Ciel: spettacolo pirotecnico a cura dell’Ucraina. Porto di Monaco (info)

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto dell’Orchestra Il Pomo d’oro diretta da Zefira Valova (Violon). Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)





DOMENICA 11 AGOSTO

SANREMO



8.00. ‘Pierin Pescatore’: Gara di pesca al Molo di Ponente del Porlo Vecchio

9.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato in Piazza Eroi sanremesi (lato ponente), Piazze Muccioli, Cassini e Nota

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + Music Time a cura degli ‘Um a zero trio’ formato da Valbilene Coutinho (voce), Riccardo Anfosso alla chitarra ed Enzo Cioffi alla batteria (bossanova, samba e choro e brani di musica leggera italiana). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.00. Serata latino americana con Luca Aschero Dj e Onda Cubana con animazione di Geisa Rodriguez + Specialità della serata Frisciöi. Frazione San Bartolomeo, ingresso libero

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.00. Per la Rassegna Musicale ‘Jazzin’, ‘1900-1928 Alle radici della musica: il Folk, il Bluegrass, New Orleans ed il Dixieland’: concerto di ‘Gianluca De Pasquale & Friends’, Trio formato dal Gianluca De Pasquale al Piano e Voce, Alberto Malnati al Contrabbasso e Ramon Rossi alla Batteria. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito

21.00. ‘Live in Piazza’: musica Live in Piazza Colombo con Max Reabaudo & la Berben Band

21.30. Spettacolo di danza dal titolo ‘Le 4 Stagioni’ messo in scena dalla Compagnia Ariston Proballet di Sanremo. Musiche di Vivaldi. Coreografie di Marcello Algeri. Piazza San Siro

IMPERIA



21.30. Il M° Diego Campagna in concerto. Piazza Parasio

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione ad anello dei Lacs Jumeaux nel Parc National du Mercantour con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30-17.00. ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’: visite guidate e attività per i più piccoli in coincidenza con i passaggi del bus navetta gratuito. Museo Archeologico al Forte dell'Annunziata (anche il 25 agosto)

17.00. Yoga all’aperto aperto a tutti, a cura della Scuola Yoga Pramiti. Località Campasso

BORDIGHERA

8.00-21.00. 38° edizione della tradizionale ‘Giornata Commerciale del Ribasso’, manifestazione organizzata dalla Confcommercio allietata da musica e animazioni per bambini. Centro cittadino

17.00-20.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39



19.00-22.00. ‘I Love Bordighera’: esposizione opere di Enzo Iorio con protagonista assoluta la Città delle Palme. ViaDritta22, fino al 15 agosto

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, Scuola di danza Il Cigno Nero, Direttore Massimo Dal Prà. Viaggio nel balletto. Musiche di Massenet e Offenbach (12 euro, ridotto 10 euro). Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21.30. ‘Summer Music’: concerto rock, blues e funky con i gruppi Thunderbirds e Lost in Blues. A cura della FIDAS e Associazione Voci e note sotto le stelle. Piazza An Nasiriyah

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Blenda Blues Band Show’: spettacolo musicale con repertorio che spazia tra il Blues, il Funky ed il R&B. Piazza Chierotti, ingresso gratuito

RIVA LIGURE



10.00. Street Food - Chef on the road: cibo da strada con Balli Latino Americani a cura di Master DBJ. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Concerto Live a cura dell'Associazione Nuovi Solidi. Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Spettacolo teatrale‘Magie per uomini tristi’. Sala Samuel Beckett del Teatro dell'Albero

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘DianAffari’: Shopping e animazione, a cura dei commercianti nel centro cittadino

9.00. 3° Trofeo Club del Mare: Regata velica, a cura Club del Mare. Viale Torino, specchio acqueo antistante la città

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



19.00 & 21.30. Per ‘Diano for Kids’, Care Bears: un arcobaleno di abbracci con gli orsetti del cuore. Area spettacoli del Molo delle Tartarughe (h 19/21 & 21.30/23)

19.30. ‘Sagra del Mare’ (ultimo giorno della 37a edizione): specialità enogastronomiche e serata danzante, a cura della locale sezione dell’Ass.ne Marinai d’Italia. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. Sagra dei Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni

21.30. ‘Parole e Musica alla Rovere: ultima di tre serate dedicate alla lettura con protagonista Letizia Cherubino. La scrittrice, e appassionata lettrice, descrive con battute pungenti tutti i retroscena della vita quotidiana in un negozio. Nasce così la pagina Facebook ‘Sei una commessa se…’. Piazza Rovere (più info)

ENTROTERRA

AIROLE



19.00. Festino Campestre in localitá Collabassa: serata eno-gastronomica con il gruppo ‘Beatrice e Gianluca’. Piazzetta sulla Colla

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

MENDATICA



10.00. ‘4 Zampe Day’, 14° raduno riservato ai cani di tutte le razze: ritrovo (h 10) + passeggiata ‘al guinzaglio’ nel cuore del bosco (h 10.30) + aperitivo offerto dall'associazione ‘Settimia’ (h 12) + Sfilata dei cani e premiazione a sorteggio (h 15). San Bernardo di Mendatica (iscrizione gratuita), info 349 3738120



10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: espositori di artigianato artistico, laboratori per grandi e piccini, negozi aperti fino a sera, musica live e ‘Street Food’ proposto dai ristoratori e dalle botteghe locali. Portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

POMPEIANA



21.15. Incontro con l’autore: Adam-el e Maddo presenta ‘Piccole perle di saggezza e racconti brevi’. Evento in collaborazione con il Circolo Letterario ‘Liberalia’. Torre Saracena dei Panei

REZZO

14.30. ‘Festa dei Bambini’: giochi e attività per bambini di tutte le età. Un evento plastic free che vede il ritorno degli ‘Infausti’. Ad ogni bambino saranno offerti gadgets e merenda. La festa si conclude nella piazza centrale con finale a sorpresa. Frazione Lavina

ROCCHETTA NERVINA

19.00. ‘Festival delle Fiabe’ (17a edizione): spettacolo itinerante nel centro storico del paese, ispirato al 'Borgo Transilvania’ ripetuto più volte nel corso della serata a partire dalle ore 20.05 + alle 19/22, ‘Magica cena delle fiabe’, fino al 13 agosto (per saperne di più cliccare questo link)



FRANCIA

CANNES

14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (ultimo giorno della 14a edizione): grande evento musicale sulla spiaggia del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MENTON

18.00. Festival de Musique de Menton: concerto di David Kadouch al Piano. Palais de l’Europe, Salon de Grande Bretagne (più info)



Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate