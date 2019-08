Vallecrosia: sicurezza stradale, pronto un bando da 70 mila euro per nuovi attraversamenti pedonali rialzati

Il Comune di Vallecrosia prosegue negli investimenti per la sicurezza stradale. Lo stesso sindaco Armando Biasi ha annunciato un imminente bando per la costruzione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati, strumento sempre più utilizzato dalle amministrazioni per ridurre la velocità.

Su molte strade, infatti, il Codice della Strada vieta la costruzione di semplici dossi, ma non vieta l’installazione di dossi che siano anche strisce pedonali. Ed ecco l’idea degli attraversamenti pedonali rialzati.

La spesa prevista dal Comune di Vallecrosia sarà di circa 70 mila euro e i nuovi attraversamenti saranno costruiti sia in città che sulla strada Provinciale che porta alla città alta. Anche se molti (parlando a sproposito sui social) spesso si lamentano di autovelox e altri sistemi, la grande maggioranza dei residenti è fortemente a favore di ogni strumento che serva per limitare la velocità di auto e moto, specie nei tratti extra urbani. Ed ecco che gli attraversamenti pedonali rialzati diventano strumento essenziale per la sicurezza di auto, moto e pedoni.