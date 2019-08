Sanremo: saltano due nomi per il Cda del Casinò, sempre più confermati i nomi di Battistotti, Biale e Ghinamo

Come scrivono oggi Stampa e Secolo, tutto da rifare per il Consiglio d’Amministrazione del Casinò di Sanremo. Già nei giorni scorsi erano stati ipotizzati i nomi per il Cda dal nostro giornale (il 27 luglio scorso, QUI), ovvero Adriano Battistotti e Giuseppe Di Meco, a cui si era aggiunta l’ex Assessore Paola Cagnacci.

Ma, questi ultimi due hanno rinunciato e, quindi, si riapre la partita per l’assegnazione dei ruoli attualmente ricoperti da Massimo Calvi ed Elvira Lombardi e che fu in precedenza anche di Olmo Romeo. E sembrano invece sempre più probabili le nomine che, proprio il 27 luglio scorso il nostro giornale aveva ipotizzato, ovvero lo stesso Battistotti, insieme a Barbara Biale e Giancarlo Ghinamo.