Sanremo: a settembre il passaggio in Giunta e poi in Consiglio per il restyling del porto vecchio

Andrà in Giunta a settembre e, poco dopo, verrà approvato dal Consiglio comunale, il progetto di restyling del porto vecchio di Sanremo. La conferma è arrivata oggi, al termine di un incontro avvenuto in Comune tra il Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri con i tecnici del Comune e quelli della ‘PortodiSanremo Srl’.

Insieme al primo cittadino, per conto del Comune erano presenti gli Assessori Menozzi e Donzella ed il dirigente Burastero. Nel corso dell’incontro si è discusso delle questioni rimaste indietro, ovvero quelle sull’aspetto finanziario. Gli equilibri sono stati trovate, quindi, è stato confermato che il progetto andrà prima in Giunta e poi in Consiglio comunale, nel mese di settembre.

Nel parlamentino matuziano l’Amministrazione porterà l’indirizzo definitivo, in chiave progettuale, per il nuovo approdo nel centro della città.