Vasia: sabato prossimo in Biblioteca la presentazione del libro i Matteo Losi 'L'incredibile corsa'

Verrà presentato sabato prossimo alla biblioteca di Vasia (ore 18.30), a cura dell’associazione ‘Antica Contea’ di Pietralata il libro il libro ‘L’incredibile corsa, una storia vera diventata leggenda’ (edizioni Ephedis Monaco) di Mattia Losi, giornalista e responsabile dell’Area Management de ‘Il Sole 24 Ore’.

Il romanzo che verrà presentato parla dell’incredibile vittoria di Munari-Mannucci su Lancia Fulvia al Rally di Montecarlo. L’edizione del ’72 del Rally del Principato è una delle più emblematiche e ricordate corse di tutti i tempi, per gli amanti dei motori e non solo. La vittoria della Fulvia n° 14 ha infatti anche avuto un esito sull’economia italiana facendo posticipare la chiusura delle catene di produzione della Lancia Fulvi, favorendo l’occupazione di molte famiglie di operai.

L’autore racconta con le emozioni di un ragazzino la mitica impresa dei suoi due eroi Sandro Munari e Mario Mannucci. Leggendo le 200 pagine si ha veramente la sensazione di vivere la storia in prima persona, seduti in auto con l’equipaggio Lancia o sui banchi di scuola col piccolo Mattia. Non è un libro di macchine ma il racconto di un’impresa straordinaria adatto a tutti.